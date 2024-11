Mächtige SPD-Abgeordnete distanzieren sich vom Kanzler. Seit Tagen baut sich in der SPD eine Welle gegen eine neuerliche Spitzenkandidatur von Olaf Scholz auf. Nun wagen sich zwei einflussreiche Vertreter der Bundestagsfraktion aus der Deckung: Die Sprecherin der Parlamentarischen Linken, Wiebke Esdar, und der Sprecher des Seeheimer Kreises, Dirk Wiese, schreiben, sie nähmen „viel Zuspruch“ für Verteidigungsminister Boris Pistorius wahr. Zum Artikel (SZ Plus)

Glasfaserkabel in der Ostsee defekt. Möglicherweise sei die knapp 1200 Kilometer lange Verbindung zwischen Deutschland und Finnland durch Fremdeinwirkung durchtrennt worden, heißt es von der Betreiberfirma. Die Außenministerien in Helsinki und Berlin zeigen sich „zutiefst besorgt“. Zum Artikel

EXKLUSIV Klimafinanzierung: Studie macht Spielräume in Milliardenhöhe aus. Beim UN-Klimagipfel in Baku treten die Verhandler aus knapp 200 Staaten auf der Stelle. Die einen verlangen Finanzhilfen, die anderen halten die Taschen zu. Umweltorganisationen kommen nach einer Untersuchung zum Schluss: Es fehlt nicht an den Mitteln, sondern am Willen. Zum Artikel (SZ Plus)

Trügerische Harmonie beim G-20-Gipfel. In Rio de Janeiro treffen sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Schnell wird deutlich, wie sich die Kräfteverhältnisse ändern: Dem Wunsch Deutschlands und der USA, auch den ukrainischen Staatschef Selenskij einzuladen, lehnt Gastgeber Brasilien ab – wohl um Russland nicht zu verprellen und weil ihm andere Themen wichtiger sind. Zum Artikel (SZ Plus)

Abschlusserklärung der G 20: Minimaler Konsens bei Ukraine und Nahost

EXKLUSIV Ex-CDU-Politiker geht gegen Ministerium vor. Eine Firma des Berliner Juristen und früheren Abgeordneten Niels Korte finanziert eine Klage gegen das Bundesgesundheitsministerium. Es geht um den Kauf von Schutzmasken zu Beginn der Corona-Pandemie. Im Erfolgsfall flösse eine halbe Milliarde Euro – vor allem an Hamburger Geschäftsleute. Zum Artikel (SZ Plus)

Noch ein Fox-Moderator soll Minister werden. In der künftigen US-Regierung soll Sean Duffy das Amt des Verkehrsministers übernehmen. Aktuell moderiert er eine Sendung bei Fox Business. Zuvor hat Donald Trump bereits den Fox-News-Moderator Pete Hegseth für den Posten des Verteidigungsministers ausgewählt. Zum Liveblog zur Regierungsbildung in den USA

Hongkong: Lange Haftstrafen für 45 Demokratie-Aktivisten