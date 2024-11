SPD-Spitze versucht Debatte über Kanzlerkandidaten zu beruhigen. Parteichef Klingbeil, seine Co-Vorsitzende Esken, Generalsekretär Miersch sowie die stellvertretenden Vorsitzenden haben die Lage Dienstagabend in einer Schalte besprochen. Die Unterstützer von Verteidigungsminister Pistorius erhoffen sich ein baldiges Verzichtssignal von Scholz. Dieser erweckt aber bisher nicht den Eindruck, dass er zurückziehen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Beim G-20-Gipfel in Rio zeigt sich der Kanzler wie gewohnt wenig berührt von Selbstzweifeln (SZ Plus)

Bayern-SPD: „Wir sollten nicht mehr die Pferde wechseln“ (SZ Plus)

G-20-Gipfel endet mit überraschender Einigung. Das Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer war von Krisen überschattet. Am Ende einigen sich die Teilnehmer auf durchaus ehrgeizige Ziele: Superreiche sollen wirksamer besteuert werden, hierfür soll es mehr Austausch zwischen den G-20-Staaten geben. Außerdem wollen die G 20 weltweit Hunger und Armut bekämpfen. Zum Artikel

Verkündung von Strafmaß gegen Trump auf Ende dessen zweiter Amtszeit verschoben. Eigentlich hätte der New Yorker Richter Merchan in der kommenden Woche verkünden sollen, welche Strafe er für Trump verhängt, nachdem eine Jury ihn im Mai wegen Bilanzfälschung schuldig gesprochen hatte. Nun fordert die Staatsanwaltschaft, dass die Verkündung des Strafmaßes auf 2029 verschoben werden soll. Bis dahin ist Trumps zweite Amtszeit als US-Präsident vorbei. Zum Artikel (SZ Plus)

Künftige US-Regierung: Trump will Ex-Wrestling-Managerin McMahon als Bildungsministerin

Deutsche Sondergesandte sieht gute Signale bei Klimagipfel COP29. Bei der Unterstützung jener Staaten, die am meisten unter der Klimakrise leiden, bahnt sich ein neuer Ansatz der Finanzierung an. So könnten sich künftig mehr Staaten und der Privatsektor an der Klimafinanzierung beteiligen. Deutschlands Sondergesandte Jennifer Morgan sieht auch ein Entgegenkommen Chinas. Zum Interview (SZ Plus)

Mindestens 25 Tote bei Kämpfen auf Haiti. Bei schweren Auseinandersetzungen zwischen Anwohnern, der Polizei und mutmaßlichen Bandenmitgliedern eskaliert die Gewalt. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen sieht sich gezwungen, ihre Arbeit in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince bis auf Weiteres einzustellen. Zum Artikel

Nadal beendet seine Karriere. Mit einer Niederlage im Davis Cup gegen die Niederlande endet die große Tenniskarriere des 38-jährigen Spaniers. Das Publikum in Malaga dankt dem 22-maligen Grand-Slam-Sieger mit langen Ovationen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Space-X: Raketensystem „Starship“ meistert Testflug, die Rückführung der Trägerrakete misslingt

Krieg in Nahost: Netanjahu will fünf Millionen Dollar für jede freigelassene Geisel zahlen

Krieg in der Ukraine: Selenskij: Ohne US-Hilfe verlieren wir