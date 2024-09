Was heute wichtig ist

In der SPD wachsen die Zweifel am Kanzler. Angesichts sinkender Mitgliederzahlen und immer geringerer Zustimmung rumort es in der Kanzlerpartei. Die Zukunft von Scholz hängt auch an der Brandenburg-Wahl. Drei Szenarien werden intern durchgespielt – bis hin zur erzwungenen Vertrauensfrage. Zum Artikel (SZ Plus)