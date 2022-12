Von Juri Auel

Was heute wichtig ist

Scholz ruft zu Optimismus, Solidarität und Zusammenhalt auf. Der Bundeskanzler erinnert in seiner Neujahrsansprache, die am Silvesterabend ausgestrahlt wird, an die Zumutungen des Krieges, betont aber das Positive: Deutschland habe zusammengehalten und sich nicht erpressen lassen. Damit alle mit den gestiegenen Preisen zurechtkämen, habe die Bundesregierung im Jahr 2022 große Entlastungspakete geschnürt. Am Neujahrstag träten weitere Entlastungen in Kraft. Zum Artikel

Trump entpuppt sich als Steueroptimierer. Der Kongress hat die Steuererklärungen des ehemaligen US-Präsidenten veröffentlicht. Die mehr als 2700 Seiten aus den Jahren 2015 bis 2020 enthalten Hinweise auf zahlreiche Buchhaltungstricks. Zum Artikel (SZ Plus)

Kommentar: Das Interesse der Öffentlichkeit überwiegt das von Donald Trump (SZ Plus)

Venezuelas Opposition setzt Guaidó als Interimspräsidenten ab. Der als Gegenspieler des autoritären Staatschefs Maduro bekannt gewordene Politiker schaffte es nicht, die politischen Kräfte hinter sich zu bündeln. Stattdessen stellen sich seine einstigen Mitstreiter auf Neuwahlen ein. Zum Artikel

Post-Brexit: Großbritannien verfehlt eigene Ziele bei Handelsverträgen. Deals mit aller Welt sollten dem Königreich nach dem EU-Austritt vor zwei Jahren Wohlstand bringen. Doch London hinkt seinen Plänen deutlich hinterher. Premier Sunak stimmt die Briten auf weitere Probleme ein. Zum Artikel

Die Bilanz des Jahres aus deutscher Sicht: Es geht doch. Trotz Inflation und gestiegenen Lebenshaltungskosten ist die wirtschaftliche Lage in Deutschland besser als gedacht. Auch bei der Energieversorgung ist die Katastrophe ausgeblieben. Trotzdem kommen auf die Bundesregierung im neuen Jahr gewaltige Aufgaben zu: Pflege, Bundeswehr und Klimapolitik haben Reformbedarf. Zum Artikel

Die Impfzentren als Symbol der Pandemie verschwinden. Die meisten Bundesländer schließen zum Jahresende ihre letzten Impfzentren. Mehr als 400 solcher Anlaufstellen wurden in Deutschland während der Pandemie errichtet. Sie waren teuer, aber effektiv: Ohne sie hätten nicht so schnell Millionen Menschen geimpft werden können. Zum Artikel

Cristiano Ronaldo wechselt nach Saudi-Arabien. Der portugiesische Superstar, der früher bei Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin spielte, kickt bald beim Al-Nassr FC in der Hauptstadt Riad. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine und Energiekrise

Bei den Energiepreisen ist eine Trendwende in Sicht. Seit drei Wochen fallen die Gaspreise am niederländischen Handelspunkt TTF. Dass es bald auch für Verbraucher günstiger wird, glauben Verbraucherschützer nicht. Teurer dürfte es aber auch nicht mehr werden. Zum Artikel

Käßmann für stärkere Dialogversuche mit Russland. "Wir müssen die Kontakte zu Russland nicht abbrechen, sondern intensivieren, um die Menschen in Russland zu ermutigen, sich gegen den Krieg in der Ukraine zu wenden", sagt die evangelische Theologin. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

"Ich vermute, der Krieg ist in einem halben Jahr vorbei." Der Historiker Ian Kershaw spricht im Interview über Selenskijs Führungsstärke und Putins Großmachtfantasien - und erklärt, warum er den russischen Präsidenten lieber mit Stalin als mit Hitler vergleicht. Zum Interview (SZ Plus)