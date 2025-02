Scholz und Merz könnten nach der Wahl zur Zusammenarbeit gezwungen sein. Europa erwartet, dass in Berlin nach der Wahl ein reibungsloser Übergang gelingt. Wichtige Entscheidungen stehen angesichts der Weltlage an, und Scholz gilt dann eventuell als Kanzler auf Abruf. Bei jeder internationalen Zusage dürften sich seine Gesprächspartner dafür interessieren, ob sich der voraussichtliche Nachfolger Merz an sie gebunden fühlt. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Mit dem skandalösen Unernst muss von Montag an Schluss sein (SZ Plus)

„Schlussrunde“ mit Baerbock und Lindner. Zum ersten Mal sitzt die Außenministerin in einer TV-Debatte und ist sehr angriffslustig. Vor allem bei Baerbock und Lindner kocht an diesem Abend einiges aus der gemeinsamen Regierung hoch. Bundeskanzler Scholz lässt sich von seinem Generalsekretär vertreten, der allerdings beim SPD-Kernthema Pflegereform ins Straucheln gerät. Zum Artikel (SZ Plus)

Umfragen: Welche Parteien schaffen es in den Bundestag? Der Wahlsieg der Union steht im Grunde schon fest. Doch die Frage, wer künftig regieren kann, bleibt in den Umfragen offen. Warum sich das hauptsächlich an den kleinen Parteien entscheiden dürfte. Zum Artikel (SZ Plus)

Leiche aus Gaza nicht Deutsch-Israelin. Eine forensische Untersuchung bestätigt die Identität der beiden verstorbenen Kinder, die von der Hamas an Israel zurückgegeben worden waren. Die Frau ist jedoch anders als von der Hamas angegeben nicht die Mutter der beiden, und nach Angaben Israels auch keine andere israelische Geisel. Das sei ein Verstoß gegen die Abmachung, sagt das Militär. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

US-Senat bestätigt umstrittenen neuen FBI-Chef. Kash Patel ist ein treuer Trump-Unterstützer und gilt als rechter Hardliner. Seine Personalie ist besonders umstritten, weil er ankündigt hat, Trumps politische Gegner verfolgen zu wollen. Zum Liveblog

Rubio: Treffen Trumps mit Putin abhängig von Ukraine-Fortschritten. Man treffe sich in der Regel erst, wenn man wisse, dass ein Ergebnis oder Fortschritt erzielt werde, sagt der US-Außenminister. Der ukrainische Präsident Selenskij lobt das Gespräch mit Kellog, dem Ukraine-Gesandten der US-Regierung. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Europäer müssen über höhere Rüstungsausgaben entscheiden. Aufgrund der Politik von US-Präsident Trump werden Sicherheit und Abschreckung zu zwei der obersten Politikziele des Friedens- und Wirtschaftsprojekts EU. Deutschland hat dabei die größte Last zu schultern. Das ist eine schwere Hypothek für die nächste Bundesregierung. Zum Artikel (SZ Plus)

Entsetzte Reaktionen auf Umgang mit NS-Raubkunst. Kulturpolitiker reagieren auf die SZ-Recherche über den Umgang mit NS-Raubkunst in Bayern. „Mir kam die kalte Wut hoch“, sagt der frühere Kulturstaatsminister Naumann, der in seiner Amtszeit Leitlinien zur Rückgabe aushandelte. Auch die amtierende Kulturstaatsministerin Roth und jüdische Organisationen sind entsetzt. Zum Artikel (SZ Plus)

