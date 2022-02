Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

Scholz hinterlässt Sollbruchstelle bei Biden. Der Kanzler ist bei seinem Besuch in Washington ständig in der Defensive. Zwar sagt US-Präsident Biden viel Freundliches über seinen Gast und auch im Interview beim TV-Sender CNN gelingt Scholz ein durchaus eloquenter Auftritt. Doch die umstrittene Öl-Pipeline in der Nordsee spricht Scholz partout nicht direkt an. So beschwört er zwar die Einigkeit mit den USA, lässt aber ausgerechnet an jener Stelle, wo es für Biden innenpolitisch besonders gefährlich ist, Raum für Interpretationen. Zur Analyse (SZ Plus)

Macron bemüht sich bei Putin um Deeskalation. Der französische Präsident lotet in Moskau Optionen für eine Annäherung zwischen Russland und der Nato aus. Sechs Stunden - viel länger als geplant - spricht er mit Wladimir Putin. Es entsteht ein symbolträchtiges Foto, auf dem beide Präsidenten an den Enden eines sehr sehr langen weißen Tisches sitzen. Es gibt keine Lösung, aber Worte des Dankes und der Zuversicht. An diesem Dienstag reist Macron weiter nach Kiew und spricht mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij. Zum Artikel

EXKLUSIV Viele Deutsche könnten in diesem Jahr mehr verdienen. Viele Beschäftigte haben wegen der Pandemie zwei Jahre hinter sich, in denen es finanziell schlecht lief. Doch Besserung ist in Sicht: "2022 könnte ein Jahr der Gehaltssteigerungen werden", sagt Korbinian Nagel vom Jobportal Stepstone, das mit der Seite Gehalt.de einen gemeinsamen Report veröffentlicht hat. Das Ergebnis: Zahlreiche Firmen werben mit Gehaltssteigerungen um Fachkräfte. Außerdem treibt der Mindestlohn auch die Löhne besserbezahlter Arbeitnehmer hoch. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV "Solange die Leute Kleider tragen, sind wir im Geschäft". Daniel Grieder führt jetzt Hugo Boss. Er spricht über Krawatten und den Anzug der Zukunft, über den Staub auf der Marke und seine ehrgeizigen Pläne für die traditionsreiche Modefirma aus Metzingen. Zum Interview

Alles zu den Olympischen Spielen

Mayer holt Gold im Super G - zwei Deutsche in Top Ten. Ein österreichischer Skifahrer ist schneller als ein Amerikaner und Norwegens Favorit. Für die Starter des Deutschen Skiverbandes läuft es besser als am Vortag in der Abfahrt. Zum Artikel

Die Spiele sind hochpolitisch. Die Winterspiele sind gestartet. Neben den sportlichen Leistungen geht es in China vor allem um Corona, Menschenrechte und Klimaschutz. Welche Schlüsse lassen sich bisher ziehen? Zum Podcast

Das Wichtigste zum Coronavirus

Inzidenz bei 1441 - fast 170 000 Neuinfektionen. Das Robert-Koch-Institut meldet erneut einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz, er fällt geringer aus als zumeist in den vergangenen Tagen. Allerdings sind die Daten sehr unsicher. Die SPD kritisiert scharf, dass Bayern die einrichtungsbezogene Impfpflicht vorerst nicht umsetzen will. Zum Artikel

Was nützen die Impfungen in den Apotheken? Von diesem Dienstag an dürfen Apothekerinnen und Apotheker gegen Corona impfen. Sind sie für diese Aufgabe ausreichend gerüstet? Und wie funktioniert die Terminvergabe? Zu den Fragen und Antworten (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Am Harn herbeigezogen. Forscher haben herausgefunden, wie Erdhörnchen im Winterschlaf Muskelschwund vermeiden. Eine ziemlich geniale Entdeckung - vor allem für Astronauten. Zum Artikel