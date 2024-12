Konjunkturschwäche: Der Kanzler skizziert ein Wirtschaftswunder in ferner Zukunft. Olaf Scholz wirbt im Bundestag für Investitionen, verteidigt seine Wirtschaftspolitik und stellt ein beispielloses Wachstum in Aussicht. Die Opposition macht ihn für den Verlust Tausender Arbeitsplätze verantwortlich. Zum Artikel

Bahn-Finanzierung droht zu scheitern. Union und FDP wollen einer milliardenschweren Zahlung an die DB vorerst nicht zustimmen. Dabei war die bereits fest versprochen und verplant. Es drohen mehr Schulden, mehr Zinsen und mehr Bahn-Drama. Zum Artikel (SZ Plus)

Warnschuss über der Ostsee. „Sie testen, wie weit sie gehen können“, hatte ein deutscher Sicherheitsbeamter schon vor Monaten gesagt. Jetzt feuert ein russisches Schiff Leuchtmunition in Richtung eines deutschen Marinehubschraubers. Zum Artikel

Südkorea: Opposition beantragt Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidenten. Nach der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts will die Opposition in Südkorea, dass Yoon Suk-yeol seines Amtes enthoben wird. Der Verteidigungsminister bietet seinen Rücktritt an. Zum Artikel

Deutsche Grundschüler sind mittelmäßig in Mathematik. Die Leistungen deutscher Viertklässler liegen in Mathematik und Naturwissenschaften gerade mal im internationalen Durchschnitt, zeigt die Timss-Studie. Das ist auch eine gute Nachricht, denn es zeigt: Die Pandemie hat sich weniger stark ausgewirkt als befürchtet. Zum Artikel (SZ Plus)

VW-Chef verteidigt Sparkurs. Bei der Betriebsversammlung von VW treffen die Wut der Arbeitnehmer und die kühle Analyse des Managements aufeinander. Und es wird deutlich: Es sieht eher nach Eskalation als nach schneller Einigung aus. Zum Artikel (SZ Plus)

Syrische Armee startet Gegenoffensive und macht Fortschritte. Die Truppen von Machthaber Assad drängen die Aufständischen bei der Stadt Hama etwa zehn Kilometer zurück. Im UN-Sicherheitsrat machen sich Russland und die USA Vorwürfe. Iran schickt Militärberater nach Syrien. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen