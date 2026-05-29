Was heute wichtig war
Ex-Minister Scheuer soll nach Maut-Debakel vor Gericht. Das Landgericht Berlin hat eine Anklage gegen Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer im Maut-Untersuchungsausschuss zugelassen.
Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, vor dem Bundestags-Untersuchungsausschuss gelogen zu haben. Scheuer weist den Vorwurf zurück. Zum Artikel
Inflationsrate fällt im Mai trotz Iran-Kriegs überraschend. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Mai nur noch um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,9 Prozent im April, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Ein Grund scheint der Tankrabatt zu sein. Zum Artikel
EXKLUSIV Konstantin Weckers vergessene Frauen. Als 2025 bekannt wurde, dass Konstantin Wecker vor Jahren ein sexuelles Verhältnis mit einer Schülerin führte, entschuldigte der Liedermacher das mit seinem damaligen schweren Alkoholkonsum. Nun haben sich drei weitere Frauen gemeldet, alle seien bei ihren intimen Begegnungen mit Wecker 17 Jahre alt gewesen. Zum Artikel
- Machtmissbrauch: Interview mit Marie Franz zu Konstantin Wecker: „Er war Gott für mich“
- Investigativ im Video: Marie Franz spricht über ihre Begegnung mit Konstantin Wecker – und die Folgen
EU-Kommission will Milliarden für Ungarn freigeben. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärt nach dem ersten Treffen mit Ungarns neuem Premier Magyar, dass nun fast alle von der EU eingefrorenen Gelder in Höhe von 16,4 Milliarden Euro freigegeben werden könnten. Dazu muss Orbán-Bezwinger Magyar in wenigen Wochen Reformen durchsetzen. Zum Artikel
EU und Nato empört über russischen Drohneneinschlag in Rumänien. In der Grenzstadt Galați schlägt in einem mehrstöckigen Wohnhaus eine russische Drohne ein. Eine weitere Drohne wird im Nordwesten des Nato-Landes gefunden. EU-Außenbeauftragte Kallas sagt, Russland dürfe den europäischen Luftraum nicht ungestraft verletzen. Laut Bundeskanzler Friedrich Merz zeige der Vorfall erneut Russlands Bereitschaft zur Eskalation. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine
EXKLUSIV Familienpolitik: Koalition will am Basiselterngeld festhalten – zur Not auf Kosten der Partnerschaftlichkeit. Die Bundesregierung will beim Elterngeld rund 500 Millionen Euro jährlich sparen, wobei Familienministerin Prien am zwölfmonatigen Basiselterngeld für Frauen festhalten will. Eine mögliche Sparmaßnahme wäre, die vollen 14 Monate Elterngeld nur noch bei höherer Mindestbeteiligung der Väter zu gewähren, was paradoxerweise zu weniger Gleichberechtigung führen könnte. Zum Artikel
Demo auf der A13 – Wenn am Brenner alles stillsteht. Am 30. Mai 2026 wird der Brennerpass acht Stunden lang wegen einer Demonstration gegen den Verkehr gesperrt, was zu langen Staus führen wird. Zum Artikel.
- Demonstration am Brenner: Interview mit dem Bürgermeister von Gries: „Wir werden unserer Freiheit beraubt“
- Deutscher Alltag: Sommer am Brenner: Warum man immer erst im Stau landet
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- Streit um Veranstaltung: Arne Semsrott soll doch in Magdeburger Stadtbibliothek lesen
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