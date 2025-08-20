Ex-Verkehrsminister Scheuer wegen mutmaßlicher Falschaussage angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem CSU-Politiker vor, im Maut-Untersuchungsausschuss nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Er bestreitet das. Doch der Druck auf Scheuer wächst. Zum Artikel (SZ Plus)

Faktische Teilung: Israel billigt umstrittenes Siedlungsprojekt im Westjordanland. Das Gebiet von zwölf Quadratkilometern gilt als einer der sensibelsten Punkte im israelisch-palästinensischen Konflikt. Der geplante Bau von 3400 Wohneinheiten zwischen Ost-Jerusalem und der Siedlung Maale Adumim würde das Westjordanland faktisch in Nord und Süd teilen. Und ein zusammenhängendes Territorium für einen künftigen palästinensischen Staat fast unmöglich machen. Zum Artikel (SZ Plus)

Von der Leyens neuer EU-Haushalt kürzt Agrarsubventionen drastisch. Die Europäische Union soll nach dem Willen der Kommissionspräsidentin künftig weniger Geld für Landwirtschaft und Regionen ausgeben. Die Verunsicherung in ländlichen Gebieten wächst, der Unmut der Wählerinnen und Wähler auch. Im Europaparlament formiert sich Widerstand. Zum Artikel (SZ Plus)

Datensicherheit: Millionen Paypal-Daten im Netz gelandet. Ein Hacker will 15 Millionen Zugangsdaten von Paypal-Kunden im Internet verkaufen. Unklar bleibt zunächst, ob die Daten echt sind. Paypal hat sich bis zum Mittwochmorgen nicht zur Sache geäußert. Mehr als 30 Millionen Deutsche nutzen den Bezahldienst aus den USA. Verbraucher können sich aber gegen den Datenklau wehren. Zum Artikel (SZ Plus)

ADHS-Medikamente verringern Risiko für Suizid, Kriminalität und Unfälle. Eine große Studie aus Schweden zeigt: Wenn Patienten mit dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom Medikamente bekommen, wirkt sich das günstig auf viele Aspekte ihres Lebens aus. Trotzdem muss sorgfältig abgewogen werden, wer behandelt wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Europa diskutiert „Artikel-5-ähnliche“ Sicherheitsgarantien für Kiew. In Europa und den USA hantiert die Politik mit einem neuen Begriff, der gut klingt, aber wenig eindeutig ist. So klare Schutzversprechen, wie sie der Nato-Vertrag enthält, wird die Ukraine wohl kaum bekommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war