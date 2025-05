Ukraine und Verbündete bestehen auf Waffenruhe. Die Ukraine, Deutschland und Frankreich wollen, dass zunächst die Waffen schweigen. Erst dann soll zwischen Kiew und Moskau verhandelt werden. Russlands Präsident Putin lässt dazu keine Bereitschaft erkennen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was der Kreml wirklich will. Mit dem Vorschlag, Gespräche mit der Ukraine aufzunehmen, reagiert Putin auf die Friedensinitiative der Europäer. Das Verhandlungsangebot scheint jedoch nur ein hohles Manöver von Putin zu sein, um Trump davon abzulenken, dass er sich eigentlich nicht bewegt. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Putin will die Europäer auflaufen lassen (SZ Plus)

Pistorius setzt auf weniger Transparenz bei Waffenlieferungen. Der Verteidigungsminister und Kanzler Merz wollen die öffentliche Information zu Waffenlieferungen an die Ukraine einschränken. Russland sollen keine strategischen Vorteile mehr verschafft werden, so die Argumentation. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Saskia Esken kandidiert nicht mehr als SPD-Parteivorsitzende. Die 63-Jährige will sich nach sechs Jahren an der Spitze auf dem kommenden Parteitag nicht mehr zur Wahl stellen. Damit endet eine wochenlange Hängepartie um ihre politische Zukunft. Als Favoritin für die Nachfolge an der Doppelspitze gilt nun Bärbel Bas. Zum Artikel

Außenminister Wadephul setzt Zeichen in Israel. Bei seinem Antrittsbesuch versichert der neue deutsche Außenminister Israel die unverbrüchliche deutsche Unterstützung – äußert aber auch behutsam Kritik an der Regierung in Jerusalem. Zum Artikel

MEINUNG Es kann keine bedingungslose Solidarität mit der Regierung Netanjahu geben (SZ Plus)

Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan scheint zu halten. Im aufgeheizten Kaschmir-Konflikt scheint sich die Lage mit der Vereinbarung einer Waffenruhe vorerst beruhigt zu haben. Zuletzt gibt es keine Berichte mehr über Angriffe. Auf den Straßen beider Länder wird der Durchbruch bejubelt. Zum Artikel

MEINUNG Die USA können doch noch Weltpolizist spielen (SZ Plus)

Bas macht Vorschläge zur Stabilisierung des Rentensystems. Geht es nach der neuen Arbeitsministerin, sollen künftig auch Beamte, Abgeordnete und Selbständige einzahlen. Doch gegen die Pläne regt sich bereits Widerstand, und zwar von allen Seiten. Zum Artikel

MEINUNG Die Zeit der Rentenreförmchen ist vorbei (SZ Plus)

Thomas Müller feiert seinen Abschied vom FC Bayern. Die Meisterschale ist wieder in München – aber mehr noch als seinen 34. Titel feiert der FC Bayern den Abschied von Thomas Müller. Fast wäre es eine Marketingveranstaltung geworden. Aber dann greift die Legende zum Mikrofon. Und erzählt zum Abschied einen Witz über eine Beerdigung. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war