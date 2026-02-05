EXKLUSIV Hybrider Krieg gegen Deutschland: Fast jeden Tag ein Fall von Sabotage. Einbrüche, Diebstähle, Anschläge auf Bahn und Bundeswehr – mehr als 320 mutmaßliche Sabotagefälle gegen deutsche Infrastruktur zählt das BKA im vergangenen Jahr. Die Sicherheitsbehörden vermuten russische Geheimdienste hinter den meisten Vorfällen. Deshalb plant die Regierung ein neues Abwehrzentrum gegen hybride Bedrohungen. Zum Artikel

Online-Handel: Das Kartellamt geht gegen Amazon vor. Der US-Konzern verkauft auf seiner Plattform nicht nur eigene Produkte, sondern lässt auch Drittanbieter zu. Amazon kontrolliert auch deren Preise. Das haben die Wettbewerbshüter nun verboten. Dem Onlinehändler droht eine Strafe von zunächst 59 Millionen Euro. Zum Artikel

EXKLUSIV Epstein wollte Kölner Privatbank Sal. Oppenheim übernehmen. Es ging dem verurteilten Sexualstraftäter dabei nicht nur um ein lukratives Investment, wie aus den Epstein Files hervorgeht, die WDR, NDR und SZ gemeinsam auswerten: Er wollte andere Kunden vor dem Zugriff der US-Behörden abschirmen wie eine „Chinese Wall“. Die Bank war 2009 nach riskanten Geschäften in Schwierigkeiten geraten. Zum Artikel

Nach tödlichem Angriff auf Zugbegleiter: Bahn-Chefin plant großen Sicherheitsgipfel. Evelyn Palla will den Schutz der Mitarbeiter im Bahnverkehr verbessern und kündigt an, alle Entscheidungsträger möglichst bald an einen Tisch zu bringen. Am Berliner Hauptbahnhof findet eine Schweigeminute für den verstorbenen Zugbegleiter statt. „Unser Kollege Serkan wurde Opfer sinnloser Gewalt“, so Palla. Zum Artikel

Russland und Ukraine tauschen mehr als 300 Kriegsgefangene aus. Das erste Mal seit Monaten kehren Soldaten auf diesem Weg in ihre Heimat zurück. US-Sondergesandter Steve Witkoff bezeichnet den Austausch als Ergebnis „detaillierter und produktiver Friedensgespräche“. Zum Liveblog

Was heute sonst noch wichtig war