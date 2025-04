EXKLUSIV Russische „Wegwerf-Agenten“ verunsichern Europa. Sie sind leicht zu finden, billig – und entbehrlich, wenn sie auffliegen: Im Auftrag Russlands sind auch in Deutschland Saboteure unterwegs. Mit Paketbomben in DHL-Flugzeugen hätten sie beinahe eine Katastrophe verursacht. Eine Recherche von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR beleuchtet das Sabotagesystem des Kreml aus Drahtziehern, Mittelsmännern und Handlangern. Zum Artikel (SZ Plus)

Berichte: USA legen Ukraine-Friedensplan mit Anerkennung besetzter Gebiete vor. Wie mehrere Medien berichten, ist die Regierung in Washington offenbar bereit, Russland große Zugeständnisse zu machen, um den Krieg zu beenden. Unter anderem soll die Krim als russisches Territorium akzeptiert werden. Die Ukraine lehnt dies bislang ab. In einem der größten Munitionslager der russischen Streitkräfte hat es gebrannt. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Musk will „signifikant weniger“ für US-Regierung tätig sein. Beim Elektroauto-Hersteller Tesla ist der Gewinn um 71 Prozent eingebrochen. Die verheerenden Quartalszahlen sieht der Konzern-Chef offenbar als Notruf an sich. In den vergangenen Monaten war er vor allem als Berater für den neuen Präsidenten Trump im Einsatz. Nun kündigt er an, dies von Mai an deutlich zu reduzieren. Zum Artikel

EXKLUSIV China will Verhältnis zur EU verbessern. Die Volksrepublik ändert ihre diplomatische Strategie im Umgang mit der Europäischen Union. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung will die Regierung in Peking einseitig ihre Sanktionen gegen fünf aktuelle und ehemalige Abgeordnete des Europäischen Parlaments aufheben. Die Gespräche stünden kurz vor dem Abschluss. Zum Artikel (SZ Plus)

Mindestlohn-Debatte: SPD denkt an gesetzliche Regelung. Die einheitliche Untergrenze für einen Stundenlohn legt eigentlich eine Kommission unabhängig fest. Doch die Sozialdemokraten pochen auf eine Erhöhung auf 15 Euro. SPD-Generalsekretär Miersch erinnert daran, dass die Politik in der Vergangenheit schon einmal eingegriffen hat. Zum Liveblog zur Regierungsbildung

Mutmaßliche Extremisten schießen in Kaschmir auf Touristen. Im indisch kontrollierten Teil der Unruheregion greifen Bewaffnete anscheinend wahllos Touristen an. Nach Angaben der Polizei sterben mindestens 26 Menschen. Es gibt zahlreiche Verletzte. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen