Sozialdemokraten in Rumänien vorn, rechtsextreme Kraft legt zu. Bei den Parlamentswahlen bleiben die regierenden Sozialdemokraten Hochrechnungen zufolge stärkste Kraft. Demnach kommt sie auf 23 Prozent. Damit würde sie vor der rechtsextremen Allianz für die Vereinigung der Rumänen (AUR) liegen, die den Hochrechnungen zufolge bei 18 Prozent liegt. Die Partei unterstützt Präsidentschaftskandidaten Georgescu, der bei den angefochtenen Präsidentschaftswahlen in der ersten Runde die meisten Stimmen holte. Zum Artikel

US-Präsident Biden begnadigt seinen Sohn Hunter. Obwohl er diesen Schritt stets ausgeschlossen hatte, nutzt der US-Präsident seine Macht, um seinen Sohn vor einer Strafe zu schützen. Die Ermittlungen seien nur angestoßen worden, "weil er mein Sohn ist", schreibt Joe Biden in einer Mitteilung. Hunter Biden hatte sich wegen Waffendelikten und Steuervergehen schuldig bekannt, das Strafmaß ist allerdings noch nicht öffentlich. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Der Bund investiert in die Zukunft – allerdings oft nur theoretisch. Immer wieder hatte die Ampelkoalition behauptet, die Investitionen des Bundes in wichtige Zukunftsbereiche lägen auf Rekordniveau. Eine Studie zeigt: Der Bund hat seine Ausgaben etwa für Klimaschutz und Digitalisierung in den vergangenen sechs Jahren tatsächlich massiv gesteigert. Ein hoher Teil der bereitgestellten Mittel fließt allerdings regelmäßig nicht ab. Deutschland gibt trotz aller Verbesserungen nur 2,7 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Leistung für öffentliche Investitionen aus. Zum Artikel

Lindner schließt Rücktritt nach "D-Day"-Papier aus. Der FDP-Chef nennt das veröffentlichte Papier zum Koalitionsbruch "indiskutabel" und behauptet, es nicht zur Kenntnis genommen zu haben. Die Rücktritte des Bundesgeschäftsführers und seines Generalsekretärs bedauert er. Trotz der Krise wolle er als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl gehen, sagt er bei "Caren Miosga" in der ARD. Zum Artikel (SZ Plus)

Neuer Anlauf für Waffenruhe in GazaDie Feuerpause in Libanon nährt die Hoffnung, dass es auch zwischen Israel und der Hamas eine Einigung geben könnte. Die Vermittlerstaaten unternehmen einen neuen Vorstoß. Das Auswärtige Amt fordert von Israel, mehr Hilfe in den Gazastreifen zu lassen. Zum Liveblog

Klimawandel: Pazifikstaaten klagen in Den Haag Menschenrechte ein. Der Internationale Gerichtshof der UN berät über die Pflichten der Staaten zum Klimaschutz. Sein Gutachten könne weltweit Konsequenzen haben. Darin könnte es etwa um Pflichten für Staaten beim Klimaschutz oder um Kompensationen für besonders betroffene Länder. Zum Artikel

Deutschland und weitere Nato-Staaten fordern Deeskalation in Syrien. Es werde dringend eine politische Lösung des Konflikts gebraucht, heißt es in einer Erklärung. Einwohner Aleppos berichten von Angst, auch vor weiteren russischen Luftschlägen. Zuvor hatten von Islamisten angeführte Rebellen in kürzester Zeit die Regierungstruppen verdrängt und die Stadt eingenommen. Zum Artikel

