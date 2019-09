Was wichtig ist

Johnson scheitert erneut mit Antrag auf Neuwahlen. Der britische Premier erhält auch beim zweiten Mal nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit. Das Unterhaus verpflichtet die Regierung, No-Deal-Brexit-Interna offenzulegen und muss nun in die von Johnson veranlasste Pause. Zur Nachricht. Der scheidende Speaker Bercow nutzt seinen Auftritt für ein letztes Aufbegehren. Der Liveticker zum Nachlesen

Trump erklärt Verhandlungen mit Taliban für beendet. Dem US-Präsidenten zufolge sind die Gespräche mit der radikalislamischen Gruppe "tot". Der Leiter des für Afghanistan zuständigen US-Zentralkommandos sagt, Amerika werde seinen Einsatz gegen die Taliban vermutlich verschärfen. Mehr dazu

Wie der Verkehr in den Städten künftig aussehen könnte. Wenn in einigen Jahren autonome Autos durch die Städte rollen, soll dies das Leben entspannter machen. Doch der Verkehr dürfte einer Studie zufolge deutlich zunehmen - Busse und Straßenbahnen könnten von der Straße verdrängt werden. Von Thomas Fromm

Ein Toter und viele Verletzte bei Brand in Düsseldorfer Klinik. Bei dem Toten handelt es sich um einen 77-jährigen Patienten, in dessen Zimmer im zweiten Stock das Feuer ausbrach. Der Rauch verteilte sich der Feuerwehr zufolge über fünf Etagen des Gebäudes. Mehrere Menschen schweben noch in Lebensgefahr. Zur Nachricht

DFB-Team gewinnt 2:0 in Nordirland. Die deutsche Nationalelf übernimmt damit die Führung in ihrer EM-Qualifikationsgruppe. Die Tore in Belfast erzielen Marcel Halstenberg und Serge Gnabry. Von Philipp Selldorf. Julian Brandt macht Spaß und Timo Werner gibt Rätsel auf, schreibt Saskia Aleythe in ihrer Einzelkritik.

Was wichtig wird

Von der Leyen gibt Postenvergabe innerhalb der EU-Kommission bekannt. Bereits gestern wurde veröffentlicht, wer der neuen Kommission angehört, heute geht es darum, wer welches Ressort übernehmen soll. Das letzte Wort hat das Europaparlament, das die designierten Kommissare anhört und über das Personalpaket abstimmt. Hier finden Sie die kommenden Mitglieder der EU-Kommission.

Scholz stellt Haushaltsentwurf für 2020 im Bundestag vor. Der Finanzminister hat alle Vorhaben finanziert, die im Koalitionsvertrag vereinbart sind und kommt auf eine schwarze Null. Doch die Kosten für das Klimaschutzgesetz fehlen. Das Geld soll zwar aus einem Sondertopf kommen, die vielen Ideen summieren sich allerdings bereits auf 30 Milliarden Euro. Vorbericht von Cerstin Gammelin

Vorstellung der OECD-Studie "Bildung auf einen Blick 2019". Die Studie untersucht für alle 36 OECD-Länder und zehn weitere Staaten, was deren Bildungssysteme kennzeichnet, wovon der Bildungserfolg abhängt und wie erfolgversprechend individuelle und gesellschaftliche Investitionen in Bildung sind.

Frühstücksflocke

Taxifahrer rammt "großen Hamster". Das dachte der 49-Jährige nach dem Zusammenstoß in der Nähe der bayerischen Kleinstadt Freising. Der Mann war nicht betrunken, wie die Polizei betonte - er hatte offenbar noch nie ein Wildschwein gesehen. Von Peter Becker