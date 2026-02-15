Rubio klingt nett, bringt aber die gleiche Botschaft wie Vance. Erst sind alle geradezu betört, weil der US-Außenminister bei der Münchner Sicherheitskonferenz ganz anders klingt als der Vizepräsident im vorigen Jahr. Aber letztlich beschreibt auch er eine Welt, die den Vorstellungen Trumps entspricht und die sich von der Welt, in der die meisten Europäer leben – und leben wollen – fundamental unterscheidet. Zum Artikel

Europa: Russland hat Nawalny vergiftet. Wissenschaftler hätten das hochgiftige Epibatidin im Leichnam des russischen Oppositionellen nachgewiesen, erklären Deutschland und vier weitere europäische Staaten. Zwei Jahre nach Tod in einer russischen Strafkolonie hat Nawalnys Witwe nun Gewissheit. Sie hoffe, dass Putin vor Gericht kommt, sagt Julija Nawalnaja. Zum Artikel

MEINUNG Giftmord: Ein Regime zeigt sein wahres Gesicht

Selenskijs Verzweiflung scheint immer wieder durch. In Davos hatte der ukrainische Präsident noch mit seinen europäischen Partnern abgerechnet, in München schlägt er freundlichere Töne an. Doch er wird auch ernst: Die europäischen Staats- und Regierungschefs könnten dank der Ukraine nachts ruhig schlafen, ohne sich Sorgen über eine Invasion Russlands machen zu müssen. Man könne sich nicht ständig hinter der Ukraine verstecken. „Es ist das ukrainische Volk, das stirbt.“ Zum Artikel

250 000 Menschen demonstrieren für Freiheit in Iran. Auf der Münchner Theresienwiese jubeln Exil-Iraner Reza Pahlavi zu, dem Sohn des 1979 von der Macht vertriebenen Schahs. Er will die Gunst der Stunde nutzen, das Regime in Teheran zu Fall bringen und aus dem Exil in die USA zurück in die Heimat kehren. Er betont, Iran solle in Frieden mit seinen Nachbarn leben, dabei erwähnt er explizit auch Israel. Zum Artikel

Rund sechs Prozent mehr Geld für Lehrer, Pflegekräfte und Polizistinnen. Gewerkschaften und Bundesländer einigen sich auf eine Gehaltserhöhung für den öffentlichen Dienst bei einer Laufzeit von zwei Jahren und drei Monaten. Davon profitieren mehr als drei Millionen Beschäftigte und Pensionäre. Zum Artikel

MEINUNG Öffentlicher Dienst: Diese Gehaltserhöhung ist kein Grund für Beamtenbashing

Weitere wichtige Themen des Wochenendes

Olympische Winterspiele

Beste Deutsche: Susanne Kreher gewinnt Silber im olympischen Eiskanal. (Foto: Robert Michael/dpa)

Silber und Bronze für Deutschland im Skeleton. Nach den Männern räumen auch die Frauen ab. Susanne Kreher holt Silber, Jacqueline Pfeifer Bronze. Hinter dem Erfolg steckt viel technische Tüftelei – und das Material wird unter Verschluss gehalten, um Spionage im Eiskanal vorzubeugen. Zum Artikel

Norweger Rekordsieger bei Winterspielen. Der Langläufer Johannes Klaebo gewinnt mit der Staffel die neunte Goldmedaille seiner Karriere. Damit ist er der historisch erfolgreichste Wintersportler bei Olympia. Zum Artikel