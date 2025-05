Bericht: USA und Israel planen Hilfe für Gazastreifen an Hamas vorbei. Die Hilfslieferungen sollen laut dem Nachrichtenportal „Axios“ durch eine internationale Stiftung in den Gazastreifen gebracht werden. Eine private US-Firma soll demnach die Verteilung an mehreren Stationen innerhalb des Küstenstreifens organisieren und die Sicherheit gewährleisten. Israel fliegt erneut Angriffe auf Militärstellungen in Syrien. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Schuldenpaket von künftiger Bundesregierung könnte gegen EU-Schuldenregeln verstoßen. Bei der Reform der EU-Schuldenregeln hatte vor allem Berlin auf strenge Grenzwerte bestanden. Nun könnten diese Regeln aber dem Billionen-Schuldenpaket der neuen Bundesregierung im Weg stehen. Ob die EU-Kommission in einem solchen Fall einschreiten würde, ist jedoch unklar. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschlands Grenzpläne stoßen auf Widerstand. Der künftige Innenminister Dobrindt will mit stärkeren Kontrollen der illegalen Einwanderung begegnen, doch in Polen sehen das viele kritisch. Österreichs Regierung lässt durchblicken, eine Zurückweisung von Asylbewerbern nicht akzeptieren zu wollen. Zum Artikel

Schon vor dem Konklave beginnt der Machtkampf im Vatikan. Sie treffen sich in Ordenshäusern, Priesterseminaren und an anderen verschwiegenen Orten: Bereits vor Beginn des Konklaves versuchen konservative wie reformorientierte Kardinäle, Weichen für die Zukunft der katholischen Kirche zu stellen. Die reaktionären Kritiker von Franziskus machen derweil offen Wahlkampf. Zum Artikel (SZ Plus)

Ex-Airbus-Chef Enders fordert neue Technologien und mehr Drohnen für die Bundeswehr. Der ehemalige Chef des Konzerns Enders warnt die neue Regierung davor, die vielen Milliarden für die Aufrüstung wahllos auszugeben und sie vor allem in traditionelle Rüstungsgüter zu stecken. Stattdessen schlägt er vor, das Geld beispielsweise in Drohnen zu investieren. Diese seien zeitgemäßer, wie man am Krieg in der Ukraine sehen könne, sagt er der SZ. Europa müsse sich in der Verteidigung außerdem unabhängiger von den USA machen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bayern München könnte gegen Leipzig Deutscher Meister werden. Gewinnen die Münchner ihr Spiel am Samstag, holen sie zum 34. Mal die Meisterschaft. Trainer Kompany setzt in seiner ersten Saison nahezu auf dieselbe Elf, die im vergangenen Jahr noch Dritter wurde. Einzig Flügelspieler Michael Olise ist neu – und einer der wichtigsten beim FC Bayern. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen