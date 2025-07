Was heute wichtig war

Bundestag verschiebt Wahlen von Verfassungsrichtern. Am Morgen kündigen Teile der Unionsfraktion an, nicht für die von der SPD vorgeschlagene Juristin Brosius-Gersdorf zu stimmen. Als Begründung werden Vorwürfe eines umstrittenen Plagiatsprüfers angeführt. Weil die SPD wiederum nicht gesondert über die beiden anderen Kandidaten abstimmen will, werden alle drei Wahlen von der Tagesordnung genommen. Zum Artikel (SZ Plus)