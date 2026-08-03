Debatte um die Rente zielt auf Kanzler Merz. Drei ostdeutsche CDU-Ministerpräsidenten fordern Änderungen bei der Rentenreform und greifen damit Kanzler Merz’ größtes Projekt an. Der aber braucht den Erfolg dringend für einen Stimmungsumschwung nach den Wirren um seine Personalpolitik. Zum Artikel

EXKLUSIV Mullah-Regime plante Kauf von chinesischen Waffen. Iran hatte offenbar vor, im Kampf gegen die USA Boden-Luft-Raketen in China zu kaufen. Das zeigen Dokumente, die der SZ vorliegen. Peking dementiert. Zum Artikel

Die Uefa bereitet Klagen gegen Infantino und Kushner vor.

Die Uefa lässt eine New Yorker Kanzlei Warnschreiben an den Fifa-Präsidenten und weitere Beteiligte des gescheiterten Milliardendeals um die WM-Rechte versenden. So soll verhindert werden, dass Beweismaterial gelöscht wird. Zum Artikel

Dax steigt erstmals über 26 000 Punkte. Der Deutsche Aktienindex erreicht am Montag einen neuen Höchststand. Die meisten Beobachter führen den Sprung auf Friedenshoffnungen im Nahen Osten zurück. Außerdem legen viele Börsenunternehmen ihre Quartalszahlen vor, und die sind in Summe recht erfreulich. Zum Artikel

MEINUNG Investoren glauben doch noch an die deutsche Wirtschaft

US-Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen angeblichen Vandalen ein – zum Ärger Trumps. Der US-Präsident und seine Leute haben einen früheren Olympiasportler für das verkorkste Projekt „Reflecting Pool“ in Washington verantwortlich gemacht. Inzwischen hat auch die Justiz erkannt, dass Trumps Handwerker bei dem Wasserbecken am Lincoln Memorial gepfuscht haben. Zum Artikel

Frau in Soest über Monate hinweg in einem Reihenhaus gequält – vier Männer angeklagt. Eine 33-jährige obdachlose Frau soll von Juli bis November 2025 im westfälischen Soest festgehalten, gequält und vergewaltigt worden sein. Vier Männer im Alter von 16 bis 29 Jahren sind wegen gefährlicher Körperverletzung und Vergewaltigung angeklagt. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war