Was heute wichtig war
Merz und Bas wollen Rentenvorschläge voll umsetzen. Der Kanzler und die Arbeitsministerin legen sich fest: Die Koalition soll die Empfehlungen der Kommission ohne Abstriche ins Gesetzbuch bringen. Bas will dafür „auch persönlich“ einstehen. In der SPD-Fraktion regt sich Widerspruch. Zum Artikel
- Wie in Schweden: So soll die Rente der Zukunft funktionieren
- Sommer der Reformen: „Es ist aberwitzig zu glauben, dass bis zum 1. Juli der große Wurf gelingt“
Bis zu 40 Grad Celsius am Wochenende erwartet. Starker Hitzestress dauert heutzutage von Mitte Juni bis Anfang September statt wie vor 50 Jahren von Juli bis Mitte August. „Europa erwärmt sich viel stärker als im globalen Mittel“, sagt die Klimaforscherin Sonia Seneviratne von der ETH Zürich. „Außerdem nehmen die Höchsttemperaturen besonders zu.“ Zum Artikel
- Liveblog: Städte und Kommunen fordern zum Wassersparen auf
- Meinung Bayern: Fast 40 Grad und der bayerische Landtag schafft sein Klimaziel ab
Iran: Werden IAEA-Inspektoren nicht in beschädigte Atomanlagen lassen. Damit widerspricht das Regime Behauptungen von US-Vize Vance. Vor dem Besuch von Nato-Generalsekretär Rutte kritisiert Trump erneut, dass die Europäer ihn im Krieg gegen Iran nicht unterstützt haben. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost
Treibstoffkrise in Russland weitet sich bis nach Sibirien aus. Mehrere russische Regionen rationieren inzwischen den Verkauf von Benzin und Diesel. Die Engpässe sind eine Folge der verstärkten ukrainischen Luftangriffe auf die russische Energieinfrastruktur. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine
- Wie die Ukraine die Krim von Russland isoliert
- Warum ein paar Orden die Gemüter von Polen und Ukrainern bewegen
Kommission warnt vor Monopolen in der Rüstungsindustrie. Die Mehrheit der Rüstungsausgaben fließt laut Tomaso Duso, dem Chef der Monopolkommission, in konventionelle Systeme der großen deutschen Rüstungsfirmen wie Rheinmetall. Das schade Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Zum Artikel
Presserecht: Christian Ulmens Beschwerde hat teilweise Erfolg Das Hanseatische Oberlandesgericht untersagt dem Spiegel Textpassagen, die im ersten Hamburger Verfahren noch als zulässig erachtet worden waren. Zum Artikel
Caritas zu Flüchtlingspolitik: „Das ist inakzeptabel“. Der Caritasverband macht der Bundesregierung schwere Vorwürfe: Ihre Härtefallregelung beim Familiennachzug für Geflüchtete sei unbrauchbar. Sie löse bei den Betroffenen nichts als Verzweiflung aus. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen des Tages
- Medien: Bußgeldverfahren gegen „Compact“-Magazin
- Liveblog zur US-Politik: Tucker Carlson bricht mit den Republikanern
- Börse: Die Space-X-Aktie beendet ihren Höhenflug
Fußball-WM 2026
Infantino ist nervös. Das macht ihn gefährlich. Bei der WM düst der Fifa-Präsident im von Katar gesponsorten Privatjet von Stadion zu Stadion. Was er dort tut, außer in die Kameras zu grinsen? Er führt knallharten Wahlkampf – und lässt die ein oder andere Intrige lancieren. Zum Artikel
- Liveblog: Lahm kritisiert Infantino: „Die WM wird verkauft“
- Nadiem Amiri: Warum er der perfekte Einwechselspieler ist
- Belgiens Flügelstürmer Jérémy Doku: Schnell in den Kreißsaal und zurück zur Mannschaft
Schottland-Fans trinken Alkoholbestände leer und crahsen Baseball-Spiel. Bis zu 50 000 schottische Fans verwandelten Boston während der Fußball-WM in eine Partyzone und tranken die Alkoholbestände der Stadt fast leer. Die „Tartan Army“ begeisterte die Einheimischen so sehr, dass Boston und Glasgow spontan eine Städtepartnerschaft besiegelten. Zum Artikel