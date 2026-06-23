Merz und Bas wollen Rentenvorschläge voll umsetzen. Der Kanzler und die Arbeitsministerin legen sich fest: Die Koalition soll die Empfehlungen der Kommission ohne Abstriche ins Gesetzbuch bringen. Bas will dafür „auch persönlich“ einstehen. In der SPD-Fraktion regt sich Widerspruch. Zum Artikel

Bis zu 40 Grad Celsius am Wochenende erwartet. Starker Hitzestress dauert heutzutage von Mitte Juni bis Anfang September statt wie vor 50 Jahren von Juli bis Mitte August. „Europa erwärmt sich viel stärker als im globalen Mittel“, sagt die Klimaforscherin Sonia Seneviratne von der ETH Zürich. „Außerdem nehmen die Höchsttemperaturen besonders zu.“ Zum Artikel

Iran: Werden IAEA-Inspektoren nicht in beschädigte Atomanlagen lassen. Damit widerspricht das Regime Behauptungen von US-Vize Vance. Vor dem Besuch von Nato-Generalsekretär Rutte kritisiert Trump erneut, dass die Europäer ihn im Krieg gegen Iran nicht unterstützt haben. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Treibstoffkrise in Russland weitet sich bis nach Sibirien aus. Mehrere russische Regionen rationieren inzwischen den Verkauf von Benzin und Diesel. Die Engpässe ‌sind eine Folge der verstärkten ukrainischen Luftangriffe auf die russische Energieinfrastruktur. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Kommission warnt vor Monopolen in der Rüstungsindustrie. Die Mehrheit der Rüstungsausgaben fließt laut Tomaso Duso, dem Chef der Monopolkommission, in konventionelle Systeme der großen deutschen Rüstungsfirmen wie Rheinmetall. Das schade Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Zum Artikel

Presserecht: Christian Ulmens Beschwerde hat teilweise Erfolg Das Hanseatische Oberlandesgericht untersagt dem Spiegel Textpassagen, die im ersten Hamburger Verfahren noch als zulässig erachtet worden waren. Zum Artikel

Caritas zu Flüchtlingspolitik: „Das ist inakzeptabel“. Der Caritasverband macht der Bundesregierung schwere Vorwürfe: Ihre Härtefallregelung beim Familiennachzug für Geflüchtete sei unbrauchbar. Sie löse bei den Betroffenen nichts als Verzweiflung aus. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Fußball-WM 2026

Infantino ist nervös. Das macht ihn gefährlich. Bei der WM düst der Fifa-Präsident im von Katar gesponsorten Privatjet von Stadion zu Stadion. Was er dort tut, außer in die Kameras zu grinsen? Er führt knallharten Wahlkampf – und lässt die ein oder andere Intrige lancieren. Zum Artikel

Schottland-Fans trinken Alkoholbestände leer und crahsen Baseball-Spiel. Bis zu 50 000 schottische Fans verwandelten Boston während der Fußball-WM in eine Partyzone und tranken die Alkoholbestände der Stadt fast leer. Die „Tartan Army“ begeisterte die Einheimischen so sehr, dass Boston und Glasgow spontan eine Städtepartnerschaft besiegelten. Zum Artikel