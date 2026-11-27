Was heute wichtig war
Neuer Gesetzentwurf: Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren soll erhalten bleiben. Arbeitsminister Schweitzer legt einen Kompromiss vor, der die Anforderungen an Frührentner erhöht. Damit könnte der Weg für die größte Reform der Alterssicherung seit 20 Jahren frei werden. Zum Artikel
- Sozialpolitik: Was die Rentenpläne für die Bürger bedeuten
- MEINUNG: Die SPD rettet die Rente mit 63. Leider
- Podcast: Das steht im Rentenkompromiss
Der Bund hat so viel Geld zur Verfügung wie nie. Der Bundestag hat den Haushalt für 2027 beschlossen. 556 Milliarden Euro soll er umfassen, dazu kommen noch Sondertöpfe für Infrastruktur und Klimaschutz sowie für Verteidigung. Mehr als ein Drittel des Geldes fließt in den Arbeits- und Sozialetat. Auch die Stromsteuersenkung wurde beschlossen. Zum Artikel
SAP will offenbar mehr als 10 000 Stellen abbauen. Beim Walldorfer Softwarekonzern könnten Medienberichten zufolge Tausende Arbeitsplätze wegfallen. Welche Rolle KI dabei spielt und wo neue Stellen entstehen. Zum Artikel
Russland weist Berichte über Atomwaffe im Weltraum zurück. Moskau weist Berichte über einen russischen Satelliten mit Atomsprengkopf als „Unterstellungen“ zurück. Die russische Außenamtssprecherin glaubt, den Grund für die Vorwürfe zu kennen. Zum Artikel
Selenskij kritisiert Trumps Freundschaftsbekundung für Putin. Das sei, als hätte man Adolf Hitler während des Zweiten Weltkriegs einen Freund genannt, sagt der ukrainische Präsident in einem BBC-Interview. Trump hatte den russischen Machthaber kürzlich als einen Freund bezeichnet. Zum Newslog zum Krieg in der Ukraine
Weitere wichtige Themen
- Kriminalität: Angriff auf Journalisten von „Compact“-Magazin
- Kunst: Hoor Al Qasimi kuratiert die Biennale in Venedig
- FC Bayern: Musiala fällt erneut aus
- Winter in Bayern: Auf der Zugspitze beginnt die Skisaison