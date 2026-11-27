Der Bund hat so viel Geld zur Verfügung wie nie. Der Bundestag hat den Haushalt für 2027 beschlossen. 556 Milliarden Euro soll er umfassen, dazu kommen noch Sondertöpfe für Infrastruktur und Klimaschutz sowie für Verteidigung. Mehr als ein Drittel des Geldes fließt in den Arbeits- und Sozialetat. Auch die Stromsteuersenkung wurde beschlossen. Zum Artikel



SAP will offenbar mehr als 10 000 Stellen abbauen. Beim Walldorfer Softwarekonzern könnten Medienberichten zufolge Tausende Arbeitsplätze wegfallen. Welche Rolle KI dabei spielt und wo neue Stellen entstehen. Zum Artikel



Russland weist Berichte über Atomwaffe im Weltraum zurück. Moskau weist Berichte über einen russischen Satelliten mit Atomsprengkopf als „Unterstellungen“ zurück. Die russische Außenamtssprecherin glaubt, den Grund für die Vorwürfe zu kennen. Zum Artikel



Selenskij kritisiert Trumps Freundschaftsbekundung für Putin. Das sei, als hätte man Adolf Hitler während des Zweiten Weltkriegs einen Freund genannt, sagt der ukrainische Präsident in einem BBC-Interview. Trump hatte den russischen Machthaber kürzlich als einen Freund bezeichnet. Zum Newslog zum Krieg in der Ukraine

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