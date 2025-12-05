Kanzlermehrheit für das Rentenpaket. Eines der größten Projekte der schwarz-roten Regierung kann Gesetz werden: Der Bundestag hat das Rentenpaket überraschend deutlich gebilligt. Frieden dürfte in der CDU damit allerdings nicht einkehren. Denn die Verletzungen, die der Streit in der Union verursacht hat, sind groß. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestag beschließt neuen Wehrdienst. Von Januar an müssen alle ab 2008 Geborenen einen Wehrdienst-Fragebogen ausfüllen. Männer müssen antworten, Frauen nicht. Zudem kehrt die Musterung für Männer zurück. Ziel ist, die Bundeswehr bis 2025 auf 270 000 Soldaten zu vergrößern. Zum Artikel (SZ Plus)

Schulstreiks gegen Reform der Wehrpflicht. In 90 Städten gehen Schülerinnen und Schüler gegen den Wehrdienst auf die Straße. Zum Protest aufgerufen hat die Initiative „Schulstreiks gegen Wehrpflicht“. Sie sieht das neue Wehrdienstgesetz als „ersten Schritt zur Wiedereinführung der Wehrpflicht“ und lehnt „alle Zwangsdienste und jeden Schritt in diese Richtung ab“, wie die Gruppe der SZ mitteilte. Zum Artikel (SZ Plus)

Netflix will Warner Brothers kaufen. Der Streaming-Riese will die Filmproduktionsfirma für geschätzte 83 Milliarden Euro übernehmen. Zum Konzern gehören neben den Hollywood-Studios und dem Streaming-Dienst HBO Max auch mehrere Fernsehsender. Vorher müssen die Wettbewerbsbehörden zustimmen. Zum Artikel (SZ Plus)

EU verhängt Strafe in Höhe von 120 Millionen Euro gegen X. Die Plattform hat gegen Vorgaben des Digital Services Act verstoßen. Dieser soll digitale Grundrechte von Verbrauchern schützen und Plattformen verpflichten, gegen strafbare Inhalte vorzugehen. Mit der Entscheidung legt sich die EU auch mit US-Präsident Trump an. Zum Artikel

Russland kündigt engere Handelsbeziehungen zu Indien an. Kremlchef Putin besucht erstmals seit vier Jahren Indien. Der indische Premier Modi drückt Unterstützung für die Friedensbemühungen in der Ukraine aus, verurteilt Russland aber nicht für den Angriffskrieg. Die beiden Länder sind enge Handelspartner, Indien pflegt aber auch wirtschaftliche Beziehungen mit den USA. Zum Artikel (SZ Plus)

