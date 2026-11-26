Koalitionsstreit über Rente spitzt sich zu. Annika Klose, die arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, weist einen Kompromissvorschlag aus der Union brüsk zurück. Nun wartet alles auf den Gesetzentwurf aus dem Arbeitsministerium – und darauf, dass der Regierung eine Einigung gelingt. Zum Artikel

Streiks abgewendet, Metaller einigen sich auf Tarifabschluss. Nach 24-Stunden-Streiks und zähen Verhandlungen legen IG Metall und Arbeitgeber ihren Konflikt in der Metallindustrie bei. Überschattet wird die Einigung von der vermutlich größten Krise, die die Autobranche je erlebt hat. Zum Artikel

Mutmaßliche Mitglieder islamistischer Terrorgruppe gefasst. Die Beschuldigten sollen unter anderem einen Anschlag auf eine Synagoge in Köln geplant haben. Zum Artikel

Erzbistum Köln muss Rekord-Schmerzensgeld zahlen. Melanie F. wurde als Mädchen von ihrem Pflegevater sexuell missbraucht – einem Priester. Das Erzbistum Köln muss als dessen Dienstgeber nun 550 000 Euro bezahlen. Zum Artikel

Söder sieht AfD-Potenzial als erschöpft an. Bayerns Ministerpräsident erwartet keinen weiteren Aufstieg der rechten Partei. „Die AfD hat gerade ihren Peak erreicht – in Deutschland wie in Bayern“, sagt der CSU-Chef. Die Migrationspolitik der Bundesregierung entfalte ihre Wirkung. In Bayern strebt er eine Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern an. Zum Interview

Spanier Hernández de Cos wird Nachfolger von EZB-Chefin Lagarde. Lagarde tritt Anfang Februar vorzeitig ab. Hernández de Cos ist derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Zum Artikel

Prostituierte sollen besser geschützt werden. Ein Mindestalter von 21 Jahren für Prostituierte und mehr Auflagen für Freier: Die Expertenkommission der Bundesregierung schlägt deutlich strengere Regeln als bisher vor. Professionelle Sexarbeiter sehen das kritisch. Zum Artikel

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