Junge Gruppe der Union hält Rentenpaket weiter für „nicht zustimmungsfähig“. Die 18 Mitglieder würden aber selbst entscheiden, wie sie im Bundestag abstimmen. Die Gruppe verweist darauf, dass allen frei gewählten Abgeordneten „eine eigene staatspolitische Verantwortung“ zukomme. Bundeskanzler Merz erwartet die entscheidende Bundestagsabstimmung für diesen Freitag. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Kritik an der Aktivrente. Durch einen Steuerbonus sollen mehr Menschen im Rentenalter weiterarbeiten, so den Fachkräftemangel lindern und in die Sozialkassen einzahlen. Doch der DGB kritisiert, die Aktivrente benachteilige Selbständige und weniger Wohlhabende. Auch der Steuerzahlerbund ist nicht einverstanden. Es sei „nicht ganz klar“, ob die Ziele erreicht würden. Zum Artikel

Westliche Unterstützer beraten mit Selenskij in Paris. Die USA wollten sich in der Frage von Sicherheitsgarantien für die Ukraine erstmals mit den Europäern abstimmen, sagt Frankreichs Außenminister Barrot, „also bei den militärischen Elementen, die es nach einem erreichten Frieden erlauben werden, jede neue Aggression zu verhindern“. In Paris sprechen der ukrainische Präsident Selenskij und Frankreichs Staatschef Macron über den Stand der Verhandlungen für ein Kriegsende. Zum Artikel

Krieg in Karten: Russische Militärblogger widersprechen Erfolgsmeldungen des Kreml (SZ Plus)

Deutschland und Polen bekräftigen Partnerschaft in schwierigen Zeiten. Beide Länder verstärken ihre militärische Zusammenarbeit und wollen gemeinsame Standards für Drohnenerkennung entwickeln. Die Bundesregierung will die Verkehrsinfrastruktur zwischen Deutschland und Polen verbessern. Ein dauerhaftes Denkmal für polnische NS-Opfer soll am Standort der ehemaligen Krolloper errichtet werden, wo Hitler 1939 den Überfall auf Polen verkündet hatte. Zum Artikel

Konsequenzen nach Rede bei Veranstaltung der AfD-Jugendorganisation. Ein Redner hatte bei der Gründungsveranstaltung der Generation Deutschland mit dem Finger gefuchtelt und mit rollendem „R“ scharf-rechte Parolen gedroschen. Der Auftritt erinnerte viele in Ton und Stil an NS-Reichskanzler Hitler. Nun wird der Redner aus dem Stadtrat von Herford abgezogen. Es laufen auch Vorbereitungen für ein Parteiausschlussverfahren. Zum Artikel

FC Augsburg trennt sich von Trainer Wagner. Die Leistungen in der Liga waren zu mau, die Ergebnisse stimmten nicht: Nun beendet der FC Augsburg die Zusammenarbeit mit dem 38-Jährigen nach wenigen Monaten – angeblich in beiderseitigem Einvernehmen. Zum Artikel (SZ Plus)

Gottschalk tritt trotz Krebserkrankung am Samstag im Fernsehen auf. Die Liveshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ bei RTL werde wie geplant stattfinden, sagt ein Sprecher. Gottschalk werde auf eigenen ausdrücklichen Wunsch auftreten und „einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern“. Zum Artikel

