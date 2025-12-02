Union stimmt bei Generalprobe für Rentenpaket – aber einige Gegenstimmen. Die Abgeordneten von CDU und CSU sprechen sich mit großer Mehrheit für das Rentenpaket aus. Unklar ist, ob es auch bei der Abstimmung am Freitag im Bundestag für eine Mehrheit reicht. Für Kanzler Merz und Fraktionschef Spahn geht es auch um ihre Autorität. Ein Scheitern oder eine Verschiebung würde die Handlungsfähigkeit der schwarz-roten Koalition erneut infrage stellen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Schaeffler steigt ins Rüstungsgeschäft ein. Das Münchner Drohnen-Start-up Helsing will seine Produktion massiv ausbauen und holt sich Hilfe beim Automobilzulieferer in Herzogenaurach. Ziel ist die Unterstützung bei der Drohnenproduktion und Sicherung kritischer Lieferketten. Zum Artikel (SZ Plus)

Kampf gegen hybride Gefahren: Bundespolizei startet neue Spezialeinheit zur Drohnenabwehr – doch noch immer herrscht ein Zuständigkeitswirrwarr (SZ Plus)

RTL streicht 700 Stellen. Der Privatsender kündigt einen „Umbau der Organisation“ und tiefgehende Sparmaßnahmen an. Im Programm wird es mehr Wiederholungen geben. Bei mehreren Abotarifen für RTL+ sei eine Preiserhöhung zu erwarten. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Grüne beantragen Abstimmung im Bundestag über Luxusflugsteuer. Die Partei will Privatjet- und Business-Class-Flüge teurer machen und setzt damit die SPD unter Druck. Denn die will die Abgabe zwar auch, der Koalitionspartner Union aber ganz und gar nicht. Der Antrag der Grünen dürfte somit aller Voraussicht nach ins Leere laufen. Lediglich die Fraktion der Linken plant, ihm zuzustimmen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Bundesrechnungshof kritisiert Bahn-Milliarden scharf. Die Deutsche Bahn soll 2026 fast 20 Milliarden Euro vom Bund bekommen, vor allem aus dem neuen Sondervermögen. Doch das Geld für die Bahn ist nicht nur für Investitionen gedacht, wie beim Sondervermögen explizit vorgesehen, sondern auch für immer mehr laufende Kosten. Der Bundesrechnungshof hält das „für verfassungsrechtlich riskant“. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Fußballerinnen spielen um Nations-League-Titel. Nach der starken Leistung beim 0:0 im Hinspiel geht es im Rückspiel in Madrid an diesem Dienstag um den ersten Titel seit dem Olympiagold 2016. Die DFB-Frauen können mittlerweile mit den Weltmeisterinnen aus Spanien mithalten. Doch der deutschen Elf fehlt weiterhin die Effizienz, um noch gefährlicher zu sein. Zum SZ-Podcast „Und nun zum Sport“

Weitere wichtige Themen