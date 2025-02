Umbruch bei den Grünen: Habeck verabschiedet sich von der Führungsrolle. Dass der Kanzlerkandidat ins Glied zurücktritt, ist wohl nur der Start eines größeren Umbaus. Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Bundestagswahl fordern viele in der Partei einen Neuanfang und stellen den ganzen Kurs infrage. Zum Artikel (SZ Plus)

Europa hofft auf deutsche Führung. In Brüssel sind die Erwartungen an Merz erdrückend. Er kann gut mit Macron. Viele hoffen, dass Berlin neben Paris eine Führungsrolle übernimmt und beide die Europäer hinter sich versammeln. Zum Artikel (SZ Plus)

Pressestimmen zur Bundestagswahl: "Deutschland steht vor seinem schlimmsten Albtraum"

Deutsche Wirtschaft zum Ergebnis der Bundestagswahl. Die Erwartungen und Hoffnungen auf eine Wende sind groß, der Druck auf eine neue Regierung enorm. Die deutsche Wirtschaft ist in der Krise, die Stimmung im Keller. Jetzt hoffen alle auf den neuen Kanzler und die neue Regierung. Zum Artikel

Was heute wichtig war

EU-Spitzenpolitiker reisen zum dritten Jahrestag des russischen Überfalls nach Kiew. Die Europäische Union sichert der ukrainischen Regierung ihre volle Solidarität zu. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigt eine neue Hilfszahlung in Höhe von 3,5 Milliarden Euro an, außerdem weitere Sanktionen gegen Russland. In der kommenden Woche ist ein Sondergipfel geplant. Zum Artikel

Liveblog UN: Russlands Krieg hat 10,6 Millionen Menschen vertrieben Vorschlag zum Rücktritt

Verdi ruft zu zweitägigem Warnstreik am Münchner Flughafen auf. Bei Sicherheitskontrollen und Bodendiensten soll am Donnerstag und Freitag gestreikt werden. Bereits an diesem Montag fallen in Düsseldorf und Köln/Bonn zahlreiche Flüge aus. Damit will die Gewerkschaft Druck auf die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst machen. Am Wochenende beginnen in Bayern die Faschingsferien. Zum Artikel

Trump treibt Schließung von USAID voran. Die US-Regierung setzt die Massenkündigungen fort: Bis auf wenige Beschäftigte in Schlüsselpositionen werden weltweit alle Mitarbeiter der Entwicklungsbehörde beurlaubt. Zum Liveblog zur US-Regierung

EXKLUSIV Anschlag in München: Attentäter befindet sich in psychiatrischer Gefängnis-Abteilung Farhad N. ist nach SZ-Informationen auf eine spezialisierte Station in der Justizvollzugsanstalt Straubing verlegt worden. Bislang hatten die Ermittler psychische Probleme des Täters verneint. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war