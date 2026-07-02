Koalition einigt sich auf Steuerentlastungen und schärfere Regeln für Krankschreibungen. Die Koalition beschließt nach wochenlangem Ringen ein Reformpaket mit zehn Milliarden Euro Steuerentlastungen. Gleichzeitig werden schärfere Regeln für Beschäftigte eingeführt: Die telefonische Krankschreibung wird abgeschafft und die Attestpflicht vom ersten Krankheitstag an zur Regel gemacht. Ärzte und Gewerkschafter reagieren empört. Zum Artikel

Außergewöhnlich heftige russische Luftangriffe auf Kiew. Für die ukrainische Hauptstadt Kiew war es eine der schwersten Nächte seit Kriegsbeginn. Mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen hat Russland die Drei-Millionenstadt am Dnjepr attackiert. Mindestens 18 Menschen kamen ums Leben, weitere 86 wurden nach Behördenangaben verletzt. 70 Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Rettungskräfte suchen unter den Trümmern von Wohnhäusern nach Überlebenden. Zum Artikel

Dax erreicht neues Rekordhoch. Trotz einer stagnierenden Wirtschaft markiert der deutsche Leitindex einen neuen Höchstwert. Er baut seine Gewinne aus und steigt in der Spitze um mehr als zwei Prozent auf mehr als 25 618,06 Punkte. Damit übertrifft er sein Rekordhoch vom Januar. Die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg, aber auch der KI-Hype sind Treiber des deutschen Aktienmarkts. Im Dax profitieren davon Technologiewerte wie Infineon und Siemens Energy. Zum Artikel

Schlag gegen Missbrauchsnetzwerk. Internationale Ermittler sind nach einem Bericht von Europol erstmals gezielt gegen Online-Netzwerke von Männern vorgegangen, die ihre Partnerinnen betäuben und dann sexuell missbrauchen. 156 mutmaßliche Opfer und Täter seien identifiziert worden, teilte Europol in Den Haag mit. Insgesamt waren neun Länder an den Ermittlungen beteiligt, der von deutschen und britischen Behörden geleitet wurde. Zum Artikel

Vermittler: Indirekte USA-Iran-Gespräche positiv verlaufen. Die USA und Iran haben nach Darstellung der Vermittlerstaaten Katar und Pakistan in indirekten Gesprächen Fortschritte erzielt. Die Gespräche sollen katarischen Angaben zufolge so bald wie möglich nach den Trauerzeremonien für das getötete iranische Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Chamenei fortgesetzt werden. Zum Nahost-Liveblog

Rüstungsindustrie: Panzerbauer KNDS sagt Börsenpläne ab. Nach langen Verhandlungen war der Börsengang für Mitte Juli geplant, jetzt hat ihn der Konzern plötzlich aufgeschoben. Es ist bereits der zweite Reinfall im deutsch-französischen Verteidigungsbereich innerhalb weniger Wochen. Zum Artikel

EuGH bestätigt Rekord-Wettbewerbsstrafe gegen Google. Google muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) eine Rekord-Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Höhe von 4,1 Milliarden Euro zahlen. Google habe Herstellern und Mobilfunkanbietern auferlegt, ein Paket von Google-Apps auf Android-Geräten vorzuinstallieren. Damit habe der Konzern seine Marktdominanz stärken wollen, urteilen die Richter und bestätigen die bestehende Strafe. Zum Artikel

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Alles zur Fußball-WM

Deutschland bei der WM 2026: Die gescheiterte Nagelsmann-Taktik Was lief für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM schief? Was war eigentlich der Plan? Und was waren die Fehler des Bundestrainers? Ein Erklärungsversuch. Zum Artikel

Deutsche Nationalmannschaft: Jetzt deutet alles auf Jürgen Klopp hin Zweimal hat es nicht geklappt, jetzt könnte Jürgen Klopp tatsächlich neuer Bundestrainer werden. Im Verband hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Julian Nagelsmann „keine Chance“ mehr hat. Zum Artikel

Interview mit kapverdischem Nationalspieler: „Wenn du nur daran denkst, dass du gegen Messi spielst, verlierst du deinen Kopf“. Sidny Lopes Cabral steht mit den Kapverden sensationell in der K.-o.-Runde der WM und fordert nun Argentinien. Er erzählt, was er sich für das Duell mit dem weltbesten Fußballer vornimmt – und warum er während seiner Zeit bei Rot-Weiß Erfurt jeden Tag geweint hat. Zum Artikel