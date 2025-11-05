Großrazzia in neun Ländern wegen Kreditkartenbetrugs. Deutsche Behörden haben in einer groß angelegten Aktion Gebäude auf der ganzen Welt durchsucht. Mutmaßliche Betrüger sollen mehr als 300 Millionen Euro von nichts ahnenden Opfern erbeutet und das Geld in Deutschland gewaschen haben. Betroffen sind mehr als vier Millionen Karteninhaber. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Demokratinnen gewinnen in New Jersey und Virginia. In zwei Bundesstaaten kann die Demokratische Partei die Gouverneurswahlen für sich entscheiden. In der zweiten Präsidentschaft Trumps ist das ein erster Hoffnungsschimmer für die Partei – und die Republikaner erhalten einen ersten Denkzettel. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Staaten ringen sich zu neuem Klimaziel durch. Nach zähen Verhandlungen beschließen die EU-Umweltminister, dass bis 2040 die Treibhausgasemissionen um mindestens 90 Prozent gegenüber 1990 sinken sollen. Erstmals sind dabei Anrechnungen für Klimaschutzprojekte im Ausland möglich. Umweltschützer sehen darin große Schlupflöcher und sprechen von einem Dammbruch. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Europa gerät beim Klimaschutz auf Schlingerkurs (SZ Plus)

BMW steht besser da als die Konkurrenz. Im jüngsten Quartal steigt der Gewinn des Autoherstellers sogar. Im Gegensatz zur Konkurrenz haben die Münchner früher in die Entwicklung von Elektroautos investiert. Der Anteil der Fahrzeuge mit Batterieantrieb ist bei BMW deutlich höher als bei anderen deutschen Autobauern. Zum Artikel (SZ Plus)

Dobrindt verbietet islamistische Vereinigung „Muslim Interaktiv“. Der Verein lehne das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip ab, teilt das Innenministerium mit. Zudem laufen gegen die Vereine „Generation Islam“ und „Realität Islam“ vereinsrechtliche Ermittlungen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen