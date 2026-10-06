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SZ am AbendNachrichten vom 6. Oktober 2026

Ministerpräsident Sven Schulze (CDU, rechts) gratuliert Tobias Rausch (AfD) nach der Wahl zum Landtagspräsidenten mit Blumen.
Ministerpräsident Sven Schulze (CDU, rechts) gratuliert Tobias Rausch (AfD) nach der Wahl zum Landtagspräsidenten mit Blumen.
Foto: Jan Woitas/dpa

Was heute wichtig war.

Von Juri Auel

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Was heute wichtig war

AfD stellt zum ersten Mal Landtagspräsidenten. Der 35-jährige Abgeordnete Tobias Rausch wird in Magdeburg mit überraschend deutlicher Mehrheit in das protokollarisch höchste Amt von Sachsen-Anhalt gewählt: Die Stimmen kamen nicht nur aus den Reihen von AfD und BSW. Zum Artikel

  • Liveblog Sachsen-Anhalt: AfD stellt mit Tillschneider auch einen Vizepräsidenten
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Spionageverdacht: Ex-Geheimdienstchef August Hanning verhaftet. Der frühere BND-Präsident soll noch Jahre nach seinem Ausscheiden geheime Informationen aus der Behörde erhalten und möglicherweise verkauft haben. Konkret soll Hanning mindestens in einem Fall eine Sicherheitsanalyse für einen fremden Nachrichtendienst erstellt haben. Zum Artikel

Physik-Nobelpreis geht an Geisterteilchen-Forscher. Der belgisch-amerikanische Astrophysiker Francis Halzen hat der Astronomie neue Augen gegeben – Neutrinos. Diese kosmischen Elementarteilchen sind Boten aus dem fernen Universum. Zum Artikel

Spaniens Justiz macht Weg für Rückkehr Puigdemonts frei. Nach neun Jahren im Exil kann der katalanischen Separatistenführer ohne Haftandrohung nach Spanien zurückkehren. Der Oberste Gerichtshof hat einen Haftbefehl gegen ihn zuvor aufgehoben. Zum Artikel

Megafusion: Paramount schließt Übernahme von Warner ab. Bislang waren sie Konkurrenten, nun sind die großen US-Filmstudios Paramount und Warner Brothers Teil des Skydance-Konzerns. Der Deal hatte einige Hürden zu überwinden. Zum Artikel

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