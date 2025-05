Neues Grundsatzprogramm für die FDP. Um es bei der nächsten Wahl wieder in den Bundestag zu schaffen, werden sich die Liberalen ein neues Programm geben. Das kündigt Henning Höne an, der auf dem Parteitag Ende der Woche als stellvertretender Vorsitzender kandidiert. In die Arbeit daran wolle er Mitglieder, aber auch Kritiker der FDP einbinden. Höne führt bislang den größten Landesverband der Liberalen in Nordrhein-Westfalen. Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Deutsche Bahn bereitet Entlassungen vor. Der Staatskonzern geriert sich gerne als sicherer Arbeitgeber. Doch in der Digitalisierungsabteilung startet er nun eine Sozialauswahl – dabei hat Bahnchef Lutz betriebsbedingte Kündigungen bislang strikt ausgeschlossen. Kritiker befürchten, dass der Konzern damit auch das wichtige Thema Digitalisierung „abmoderiert“. Zum Artikel (SZ Plus)

Vorwerk stockt Kapazitäten bei Produktion des Thermomix' auf. Das Unternehmen kommt mit der Produktion des neuen Modells TM7 kaum nach, Kunden müssen monatelang auf ein Gerät warten. Aktuell lägen dem Unternehmen etwa 260 000 Vorbestellungen vor, sagt Vorstandssprecher Thomas Stoffmehl. Man habe hierfür ein neues Werk in Frankreich gebaut. Ziel sei, 1,5 Millionen Geräte im Jahr zu produzieren. Zum Interview (SZ Plus)

