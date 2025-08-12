Trump über Putin-Treffen: „Ich werde keinen Deal machen“. Ein Abkommen zum Ukraine-Krieg sei nicht seine Aufgabe, sagt der US-Präsident. Stattdessen solle sich Russlands Machthaber Putin nach dem Gipfel in Alaska mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij treffen. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

USA verschieben China-Zölle um weitere 90 Tage. An diesem Dienstag sollten Zölle von mehr als 100 Prozent in Kraft treten. Nun räumt der US-Präsident mehr Zeit für Verhandlungen ein. China bestätigt, dass Zölle auf US-Waren für 90 Tage ausgesetzt sind. In den Vereinigten Staaten rufen Gegner des US-Präsidenten zu Protesten auf, weil dieser die Nationalgarde in Washington D. C. einsetzen will. Zum Liveblog

Großer Zulauf für die kleinen Parteien im Bundestag. Laut eines jüngst veröffentlichten Datensatzes konnte die AfD im vergangenen Jahr die Zahl ihrer Mitglieder um 29,6 Prozent steigern, die Grünen legten um 23,3 Prozent zu, die Linke um 16,5. Bei der CDU gibt es nur ein Miniplus von 0,3 Prozent. CSU (minus 0,7) und SPD (minus 2,2) haben sogar Mitglieder verloren. Zum Artikel (SZ Plus)

Kritik an Solar-Vorstoß von Reiche. Geht es nach der Bundeswirtschaftsministerin, sollen Haushalte mit neuen PV-Anlagen künftig kein Geld mehr bekommen, wenn sie Strom ins Netz einspeisen. Die SPD findet das falsch, auch die Grünen protestieren. Der Bundesverband Solar hält den Solarausbau für gefährdet, wenn die Förderung abgeschafft würde. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Solarstrom braucht keine Förderung mehr (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen