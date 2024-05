Putin tauscht Verteidigungsminister aus. Rochade im Sicherheitsapparat: Der russische Präsident ersetzt seinen alten Vertrauten Schojgu durch den Ökonomen Belousow - möglicherweise ein Tribut an den militärisch-industriellen Komplex. Putins Sprecher begründet den Schritt mit mehr Offenheit für Innovationen. Schojgu wird Sekretär des Sicherheitsrates. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij gesteht schwierige Lage ein. Im Nordosten seines Landes hätten sich Dörfer in Kampfzonen verwandelt, sagt der ukrainische Präsident. Besonders umkämpft sei die Kleinstadt Wowtschansk. Zum Liveblog

Was heute wichtig ist

Interne Dokumente zeigen, wie es zum Scholz-Machtwort beim Atomausstieg kam. Per Richtlinienkompetenz beendete der Kanzler im Oktober 2022 in einem beispiellosen Vorgang den Streit zwischen Grünen und FDP über die Laufzeit der drei letzten deutschen Atomkraftwerke. Nun zeigt sich, wie rechtlich und politisch verfahren die Lage damals war. Zum Artikel (SZ Plus)

Separatisten verlieren die Wahl in Katalonien. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Spaniens autonomer Region haben die Sozialisten die meisten Stimmen erhalten. Die separatistischen Parteien büßen ihre Mehrheit ein. Eine Regierungsbildung dürfte schwierig werden. Zum Artikel

Iran zeigt sich offen für Gespräche mit den USA. Die Regierung in Teheran sei zu Verhandlungen bereit, sagt der außenpolitische Berater des obersten Führers Ajatollah Chamenei - auch über das Atomprogramm. US-Außenminister Blinken wirft Israel vor, keinen Plan für die Zivilbevölkerung in Rafah zu haben. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Studie: Verkehrswende wird bei weiterem Zögern deutlich teurer. Den Verkehrssektor klimaneutral zu machen, sei mit den bisherigen Maßnahmen nicht zu schaffen, heißt es in einer Analyse von Prognos im Auftrag des Thinktanks Agora Verkehrswende. Es brauche mehr Anstrengungen der Regierung. Wenn sie bald damit anfange, könne sie sogar Geld sparen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bayern gewinnt letztes Heimspiel - Abschied von Tuchel vertagt. Mit einer B-Mannschaft gelingt dem FC Bayern beim 2:0 gegen Wolfsburg ein fast schon versöhnlicher Heim-Abschied aus dieser titellosen Saison. Nur: Was hat es zu bedeuten, dass der Trainer nicht offiziell verabschiedet wird? Im Verein gibt es immer noch Menschen, die wollen, dass er bleibt - auch wenn darauf weiterhin wenig hindeutet. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen