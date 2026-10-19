Frankreichs Regierung räumt Kontrollverlust ein. Nach den Ausschreitungen und Plünderungen am Wochenende sieht Innenminister Nuñez ein Versagen der Behörden. Sein Rücktrittsangebot lehnt Präsident Macron ab. Auch am Montag gehen die Proteste weiter: Studierende blockieren den Eingang des Pariser Louvre, Landwirte sperren Autobahnen. Zum Artikel

Selenskij: Ukraine wurde erneut nicht vor Angriffen gewarnt. Damit ändert der ukrainische Präsident seine frühere Aussage, er habe nach einer Unterbrechung wieder Informationen von Verbündeten erhalten. Nach den jüngsten russischen Angriffen seien mehr als eine halbe Million Haushalte ohne Strom. Zum Newsblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Russlands Schattenflotte: Geheime Waffentransporte durch deutsche Gewässer

Widerstand bei SPD und Grünen im Bund gegen Bündnis mit Berliner Linken. 25 der 120 Bundestagsabgeordneten haben sich in einer schriftlichen Erklärung gegen Koalitionsverhandlungen mit der Berliner Linken ausgesprochen. Bisher geben sich die Hauptstadt-Parteien davon unbeeindruckt, noch am Montag wollen SPD und Grüne über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen abstimmen. Zum Artikel

Zwei Männer stellen sich nach Vorfall am Leipziger Flughafen. Nach dem jüngsten Sicherheitsvorfall am Samstag stellen sich zwei Männer der Polizei. Einer der beiden gibt an, er habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und den Sicherheitszaun des Flughafens durchbrochen. Zum Artikel

Proteste gegen hohe Lebenshaltungskosten in Italien. In Mailand und anderen Großstädten schlagen friedliche Demonstrationen gegen die Teuerung und marode Schulgebäude in Gewalt um. Ministerpräsidentin Meloni beruft eine Krisensitzung ein, um „Maßnahmen gegen diejenigen zu prüfen, die legitime Demonstrationen ausnutzen, um Gewalt und Chaos zu säen“. Zum Artikel

MEINUNG Dieser Protest ist nicht einfach nur eine jugendliche Entgleisung

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