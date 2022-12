SZ am Morgen

Polizeigewerkschafter warnt vor "Reichsbürgern" in der Behörde. Um Verfassungsfeinde von der Polizei fernzuhalten, sei eine bessere Überprüfung der Bewerber nötig, sagt Jochen Kopelke, der neue Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Er äußert sich auch zu den Aktionen der "Letzten Generation". Diese mit dem Terror der Roten-Armee-Fraktion in den 70er-Jahren zu vergleichen, sei übertrieben. Zum Interview (SZ Plus)

Weltwirtschaft weiter von Krisen bedroht. Einige Konjunkturforscher sagen voraus, dass die allseits erwartete Rezession im kommenden Jahr milder als angenommen verlaufen oder ganz ausfallen wird. Es sei aber verfrüht, Entwarnung zu geben, sagt Stefan Kooths vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Mehr Sorgen als die Energiepreise bereitet den Experten die Corona-Situation in China. Zum Artikel

Frankreichs Republikaner rutschen nach rechts. Die abgestürzten französischen Konservativen wählen den Hardliner Éric Ciotti zu ihrem neuen Vorsitzenden. Die einst so stolze Partei von Sarkozy und Chirac kämpft ums Überleben. Zum Artikel

Erdoğan deutet an, zum letzten Mal kandidieren zu wollen. Die regierende islamisch-konservative AKP steht vor der türkischen Parlamentswahl im Juni stark unter Druck. Bei Auftritten Im Norden der Türkei spricht Präsident Erdoğan von einem möglichen Rückzug und droht Griechenland indirekt mit Raketenangriffen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Krieg und Energiekrise

Ukrainische Truppen greifen Söldnergruppe "Wagner" an. Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben des Gouverneurs von Luhansk ein Hotel in der Stadt Kadiwka beschossen, in dem sich Mitglieder der russischen privaten Söldnergruppe "Wagner" aufhielten. Viele von diesen seien getötet worden. Zum Liveblog über den Krieg

