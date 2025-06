Was heute wichtig ist

Karol Nawrocki gewinnt Präsidentschaftswahl in Polen. Der parteilose Kandidat der rechtsnationalistischen PiS-Partei setzt sich mehreren Skandalen zum Trotz gegen den liberalen Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski durch. Damit dürften die EU-Gegner in Polen wieder mehr Gewicht bekommen und der Regierung von Ministerpräsident Tusk stehen schwere Zeiten bevor. Zum Artikel (SZ Plus)