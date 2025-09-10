Polen schießt mutmaßlich russische Drohnen in eigenem Luftraum ab. Während Luftangriffen gegen die Ukraine fliegen Drohnen über den benachbarten Nato-Staat Polen. Die Bevölkerung wird gewarnt, vier Flughäfen werden vorübergehend geschlossen. Die Armee sucht am Boden nach Trümmern der abgeschossenen Drohnen. Zum Liveblog

Trump „nicht begeistert“ über Israels Angriff in Katar. Er habe Vertretern Katars versichert, dass so etwas auf ihrem Boden nicht wieder vorkommen werde. Der US-Sondergesandte Witkoff habe Katar informiert, aber „unglücklicherweise zu spät, um die Attacke zu stoppen“. Bundeskanzler Merz kritisiert den Angriff als „nicht akzeptabel“. Zum Liveblog

Netanjahu rechtfertigt Angriff. Er habe die Attacke auf „Terroristenführer der Hamas“ in der Hauptstadt Doha unter anderem wegen des Attentats auf eine Bushaltestelle in Jerusalem angeordnet, sagt Israels Premier und spricht von einer „völlig unabhängigen israelischen Operation“. Katar verurteilt den Angriff auf seinem Staatsgebiet scharf. Nach Hamas-Angaben kommen sechs Menschen ums Leben. Zum Artikel (SZ Plus)

Macron ernennt Lecornu zum neuen Premier. Der bisherige Verteidigungsminister und enge Vertraute des französischen Präsidenten ist der fünfte Premierminister in nur zwei Jahren. Lecornu hat keine eigene Mehrheit und muss mindestens mit einem Teil der Opposition gut können. Er ist ein ehemaliger Republikaner, der sich vor allem mit dem rechten Rassemblement National versteht. Für diesen Mittwoch ruft eine Bürgerbewegung zu einer „Totalblockade“ Frankreichs auf. Zum Artikel

Baerbock tritt neuen Job in New York an. Sie wolle eine unparteiische Präsidentin aller Mitglieder der UN-Generalversammlung sein, sagt die ehemalige Bundesaußenministerin. In einer kraftvollen, recht politischen und in ihrer neuen Position deshalb auch ziemlich mutigen Rede zeigt Baerbock, dass sie nicht gewillt ist, ihre Sprache bis über ihre Schmerzgrenze hinweg zu verwässern, auch wenn das nicht allen gefällt. Zum Artikel (SZ Plus)

Soziale Medien: Baerbock inszeniert sich als lässige New Yorkerin und erntet Spott (SZ Plus)

Trump nennt angeblichen Epstein-Brief „Unsinn“. Der US-Präsident steht im Zusammenhang mit dem mutmaßlich von ihm stammenden Glückwunschschreiben an den später verurteilten Sexualstraftäter unter großem Druck. Nun zeigt sich das Weiße Haus offen für eine forensische Untersuchung der Unterschrift. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen