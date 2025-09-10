Was heute wichtig war.

Von Kassian Stroh

Krieg in der Ukraine

Russische Drohnen über Polen: Nato will Eskalation vermeiden. Der Abschuss der Fluggeräte über polnischem Staatsgebiet sei der erste Kampfeinsatz von Nato-Flugzeugen im Luftraum der Allianz, erklärt das Oberkommando des Militärbündnisses. Die Regierung in Warschau beantragt eine Konsultation ihrer Partner nach Artikel 4 des Nato-Vertrags. Zum Artikel (SZ Plus)

Wo die Front verläuft – Tag 1295. Russland greift die Ukraine massiv aus der Luft an, Polen schießt mehrere Drohnen ab, die Nato ist alarmiert. Wie ist die Lage? Der täglich aktualisierte Überblick in Karten. Zum Artikel (SZ Plus)

Höchststrafe für Attentäter von Solingen. Issa al H. muss lebenslang in Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das Oberlandesgericht Düsseldorf verurteilt ihn wegen Mordes, versuchten Mordes und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Seine Opfer wie Lea Varoquier, die er mit einem Messer verletzte, hoffen nun auf eine Rückkehr in die Normalität. Zum Artikel (SZ Plus)

SPD schlägt Sigrid Emmenegger als neue Verfassungsrichterin vor. Damit soll ein großer Streitpunkt der Koalition beigelegt werden. Das Kabinett bringt Steuersenkungen für Berufstätige, Gastrobetriebe, Landwirte und Ehrenamtler auf den Weg, beim Bürgergeld beschließt es eine Nullrunde für 2026. Kanzler Merz fordert weniger Vorgaben für die Autokonzerne beim Umstieg auf Elektromobilität. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Katar spricht von „kriminellem Überfall“ Israels. Das Emirat geißelt den israelischen Angriff in seiner Hauptstadt. Die Regierung in Jerusalem hat bisher keine Gewissheit, dass durch den Luftschlag Führungsmitglieder der Terrororganisation Hamas getötet wurden. Zum Artikel (SZ Plus)

Terror-Anklage gegen „Sächsische Separatisten“. Der Generalbundesanwalt will acht junge Rechtsextremisten vor Gericht bringen. Sie sollen geplant haben, mit Waffengewalt einen am Nationalsozialismus orientierten Staat zu errichten und Vertreter der bisherigen staatlichen Ordnung zu töten. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen