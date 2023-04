Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Pistorius will Planungs- und Führungsstab wieder einrichten. Nach SZ-Informationen ist es beschlossene Sache, dass das vor einigen Jahren im Zuge eines Sparprogramms abgeschaffte Gremium im Verteidigungsministerium wiedereingeführt wird. Die Leitung soll der bisherige Chef des Sonderstabs Ukraine übernehmen, Brigadegeneral Christian Freuding. Zudem sollen mehrere Stäbe und Abteilungen zusammengelegt werden. Unklar ist bislang, wie viele der bislang etwa 3000 Stellen wegfallen könnten. Der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter begrüßt die Pläne des SPD-Ministers als einen ersten Schritt zur Modernisierung der Bundeswehr. Zum Artikel (SZ Plus)

Taiwans Präsidentin Tsai trifft Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses. Während sich Washington und Peking zunehmend entfremden, werden die US-Beziehungen zu Taiwan wieder enger. Die Bindung sei so stark wie noch nie zu seinen Lebzeiten, sagt der Republikaner McCarthy, Nummer drei in der staatlichen Rangfolge der Vereinigten Staaten. China verurteilt das Treffen und kündigt "als Reaktion auf die schwerwiegenden Fehler" entschlossene Maßnahmen an. Zum Artikel (SZ Plus)

Pence nun doch zu Aussage vor Jury zu Sturm auf das Kapitol bereit. Welche Rolle spielte Ex-Präsident Trump beim Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021? Wichtige Hinweise für die Ermittlungen könnte sein damaliger Vizepräsident geben. Pence wollte zunächst nicht aussagen, gibt seinen Widerstand nun aber auf. Zum Artikel

Faeser lehnt Obergrenze beim Zuzug von Geflüchteten ab. Außerdem sagt die Bundesinnenministerin in einem Interview, dass sie die Forderungen von Kommunen nach mehr Geld für die Unterbringung von Geflüchteten nicht nachvollziehen könne. "Der Bund hat schon im vergangenen Jahr sehr viel Geld zur Verfügung gestellt", so Faeser. Zum Artikel

Dortmund fliegt in Leipzig aus dem DFB-Pokal. RB Leipzig schlägt den BVB dank des Spielwitzes von Dani Olmo im Viertelfinale 2:0. Die indisponierten Dortmunder erleben erneut ein Spiel, in dem fast nichts zusammenpasst. Zum Artikel

