Physik-Nobelpreis geht an drei Quantenmechanik-Forscher . Die US-Amerikaner John Clarke, Michel Devoret und John Martinis bekommen den diesjährigen Nobelpreis in der Kategorie Physik für „ihre Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunnels“. Zum Artikel

Gewählte Bürgermeisterin von Herdecke lebensgefährlich verletzt. Die SPD-Politikerin Iris Stalzer wird mit einem Messer angegriffen, der Täter sticht mehrfach auf sie ein. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die 57-Jährige wurde vor knapp eineinhalb Wochen zur Bürgermeisterin gewählt, am 1. November sollte sie ihr Amt antreten. Zum Artikel

EU will Stahlindustrie mit höheren Zöllen schützen. Die EU-Kommission will Stahlimporte mit einem auf 50 Prozent verdoppelten Zollsatz verteuern. Die Krisenbranche soll nicht länger unter den Folgen der US-Zölle und chinesischer Subventionen leiden. Es gehe darum, „die industrielle Basis Europas zu schützen“, begründet die Behörde den Schritt. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Zum Glück wird Stahl teurer

So will die Bundesregierung die Drohnenabwehr stärken. Im Eilverfahren soll Deutschland eine neue Strategie zum Schutz gegen die Bedrohung durch Drohnen erhalten – mit besserer Luftraumüberwachung, mehr Abwehrsystemen und zwei Gesetzesänderungen. Die Bundeswehr soll etwa künftig in bestimmten Fällen „Waffengewalt gegen unbemannte Luftfahrzeuge“ anwenden dürfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weltweit erstmals mehr Strom aus Erneuerbaren als aus Kohle. Zum ersten Mal hat im ersten Halbjahr 2025 Grünstrom weltweit Kohlestrom überholt. Das geht aus einer neuen Studie hervor. Demnach stieg die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast acht Prozent auf 5072 Terawattstunden. Die Verstromung von Kohle ging währenddessen um knapp ein Prozent auf 4896 Terawattstunden zurück. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Jahrestag 7. Oktober

In den Händen der Hamas - eine Chronologie zum Schicksal der Geiseln. Trumps neuer Friedensplan sieht die Freilassung aller Geiseln aus Gaza vor. Viele Geiseln starben jedoch bereits in den Tunneln der Hamas oder mussten dort Schreckliches ertragen. Eine Chronologie. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Gastbeitrag von Etgar Keret: Ein gigantischer Krater der Trauer. Während die Welt gespannt auf das von Trump angekündigte Happy End im Nahen Osten wartet, leiden die israelischen Geiseln und Menschen in Gaza weiter. Warum die tödliche Routine dieses Krieges noch lange nicht vorbei ist. Zum Artikel (SZ Plus)