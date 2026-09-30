Koalition vertagt Streitpunkte zur Pflege. Die Regierung beschließt eine Pflegereform, die Konflikte zwischen Union und SPD ausklammert. Mit den Streitpunkten wird sich eine Kommission beschäftigen. Die Pflegebeiträge für Kinderlose sollen steigen, die Vorsorge besser werden. Zum Artikel

EXKLUSIV Nächste Eskalationsstufe: VW will noch stärker beim Personal sparen als bislang bekannt. Der größte europäische Autokonzern hat zehn Tarifverträge gekündigt. Zulagen und zusätzliche Vergütungen stehen auf dem Spiel. Gewerkschaft und Betriebsrat wollen das nicht hinnehmen. Zum Artikel

Passagiermaschine entgeht knapp einer Katastrophe — Verdacht auf Terroranschlag. Ein Kampf unter den Piloten soll dafür gesorgt haben, dass eine Flydubai-Maschine statt in Tel Aviv in Saudi-Arabien gelandet ist. Die Passagiere berichten von Todesangst. Inzwischen schätzen israelische Behörden den Vorfall als „versuchten Terroranschlag“ ein. Zum Artikel

Burnham kann sich eine Rückkehr in die Europäische Union vorstellen. Der britische Premier bricht auf dem Labour-Parteitag das Tabu und stellt sogar einen EU-Wiedereintritt Großbritanniens als Option in den Raum. Außerdem kündigt er ein kostenloses nationales Pflegesystem sowie mehr staatliche Kontrolle bei Energie, Wasser, Transport und Wohnungsbau an. Zum Artikel

MEINUNG Burnham hat sich die Kommunikationsstrategie und Inhalte der Rechtspopulisten gekrallt

Linksextremismus: Ungarisches Gericht setzt Haftstrafe für Maja T. herab. Wegen schwerer tätlicher Angriffe auf mutmaßliche Rechtsextremisten war Maja T. war rechtskräftig in Budapest verurteilt worden. Weil die Auslieferung der non-binären Person nach Ungarn rechtswidrig war, wollen ihre Anwälte sie nach Deutschland überstellen lassen. Zum Artikel

Experten: Wie die KI die Menschheit wirklich auslöschen könnte Die größte Gefahr geht nicht von Killerrobotern oder künstlichen Pandemien aus: Viele Experten halten die irreversible Entmachtung der Menschheit für wahrscheinlicher als ihre Auslöschung. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war