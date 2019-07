30. Juli 2019, 07:26 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Juri Auel

Was wichtig ist

In der Pflege fehlen qualifizierte Ausbilder. Diese werden dringend gebraucht, um demnächst Fachkräfte in neuen Studiengängen an den Universitäten auszubilden. Die Grünen kritisieren deshalb die Bundesregierung. Von Rainer Stadler

Johnson macht sich bereit für den Crash. Kaum im Amt, setzt der britische Premier alles in Bewegung, um den No-Deal-Austritt aus der EU zu planen. Dazu zählt auch eine 100 Millionen Pfund schwere Kampagne, berichtet Cathrin Kahlweit.

Knapp 9000 Visa für Angehörige von Schutzbedürftigen in Deutschland. Seit der Neuregelung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzbedürftige vor einem Jahr wurde diese Anzahl an Einreiseerlaubnissen erteilt. Die Zahl liegt unter dem monatlich möglichen Maximalwert. Zur Nachricht

Dutzende Tote bei Bandenkrieg in brasilianischem Gefängnis. Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Banden sind in einer Haftanstalt in Brasilien mehr als 50 Menschen getötet worden, zahlreiche wurden enthauptet. Zur Nachricht

BER-Ingenieure gehen angeblich in letzte Prüfung vor Inbetriebnahme. Der Chef des Berliner Pannenflughafens spricht von einem "ganz entscheidenden Schritt". Die FDP sieht hingegen eine "PR-Nebelbombe". Zum Bericht

Bei Tönnies eskaliert der Machtkampf. Robert Tönnies will Deutschlands größten Schlachtbetrieb verkaufen. Sein Onkel Clemens ist dagegen. Nun zofft sich die Familie erbitterter denn je. Die Einzelheiten

Was wichtig wird

Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zur Europäischen Bankenunion. Die Kläger wenden sich gegen die zentrale Bankenaufsicht unter dem Dach der Europäischen Zentralbank und gegen den Abwicklungsfonds für Banken in Schieflage.

Bundesverfassungsgericht verhandelt über milliardenschwere Anleihenkäufe der EZB. Die Richter hatten im Sommer 2017 grundlegende Bedenken geäußert und den Europäischen Gerichtshof eingeschaltet. Dieser hat die Anleihenkäufe im Volumen von rund 2,6 Billionen Euro zur Ankurbelung von Inflation und Konjunktur für rechtens erklärt. Die Frage ist, wie Karlsruhe damit nun umgeht.

Gerichtsverhandlung gegen US-Rapper A$AP Rocky in Schweden beginnt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Musiker aus den USA Körperverletzung vor. Er soll am 30. Juni einen Mann in Stockholm auf offener Straße zusammengeschlagen haben. Seit seiner Festnahme Anfang Juli sitzt er in schwedischer Untersuchungshaft. Warum sich US-Präsident Trump in den Fall einmischte, berichtet Julia Hippert.

Frühstücksflocke

Neues Lieblingsessen wider Willen. Anders als ihre Artgenossen wandern die Spitzbergen-Rentiere kaum; sie vermeiden jede unnötige Bewegung, um in den harten Wintern am 79. Breitengrad Energie zu sparen. Sie gelten als extrem anpassungsfähig. Forscher fanden nun heraus, dass die Rentiere vor Kurzem damit begannen, an der Küste angeschwemmtes Seegras zu fressen. Ihre traditionelle Nahrung, vor allem Flechten und Moose, wird in den langen, dunklen Wintern Svalbards zunehmend knapp. Schuld ist die Klimakrise.