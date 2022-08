Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

Pelosi trifft Taiwans Präsidentin - China startet Militärmanöver. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses besuchte schon zuvor das Parlament und sprach mit Spitzenpolitikern. China wertet den Besuch der dritthöchsten politischen Vertreterin der USA als Provokation und reagiert mit verstärkter militärischer Präsenz an der Grenze. Auch Taiwan versetzt seine Streitkräfte in Alarmbereitschaft. Zum Artikel

Der nächste Streik bei der Lufthansa droht. An diesem Mittwoch verhandeln die Gewerkschaft Verdi und die Fluggesellschaft wieder über mehr Geld für das Bodenpersonal. Dort könnte man sich einigen. Doch im Tarifkonflikt mit den Piloten braut sich der nächste Streit zusammen. Zum Artikel

Der Tod des al-Qaida-Chefs findet in der arabischen Welt nur wenig Beachtung. In den Agenturen tauchte die Tötung von Aiman al-Sawahiri nur als kleine Meldung auf. Doch die Umstände seines Todes dürften bei politischen Führern und Milizenkommandeuren eine Schockwelle ausgelöst haben. Zum Artikel

Landwirte und Winzer in Bayern leiden unter der Hitze. Die Temperaturen im Freistaat steigen erneut. Für Experten ist das ein klares Zeichen des Klimawandels. Aus der Landwirtschaft kommen Forderungen an die Politik, beim Anpassen an die neuen Gegebenheiten zu helfen. In Nürnberg werden Parks mit Wasser aus Hallenbädern gegossen. Zum Artikel

Lauterbach: Neues Infektionsschutzgesetz fertig ausgehandelt. Nach zähen Verhandlungen einigt sich der Gesundheitsminister mit FDP-Justizminister Buschmann auf einen Kompromiss. Details sind noch nicht öffentlich bekannt, der SPD-Politiker sieht das Land aber "für den Herbst gerüstet". Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Getreide-Frachter aus der Ukraine in der Türkei eingetroffen. Dort wird das mit 26 000 Tonnen Mais beladene Schiff erst inspiziert, bevor es weiterfährt. Kanzler Scholz will die Turbine für Nord Stream 1 besichtigen - die immer noch in Deutschland ist. Die deutschen Gasspeicher sind zu 70 Prozent gefüllt. Zum Liveblog

"Wir haben potenzielle Probleme mit der nuklearen Sicherheit" Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Mariano Grossi, spricht über Schwierigkeiten beim Zugang zum größten europäischen Atomkraftwerk Saporischschja und Gefahren für dessen Sicherheit. Er ruft Iran zu Transparenz bei seinem Atomprogramm auf: Das Land müsse "akzeptieren, dass es sich an die Spielregeln halten muss". Zum Interview (SZ Plus)

MEINUNG Baerbocks Reise zur UN-Konferenz ist richtig, weil der alte Konsens beim Atomwaffensperrvertrag ins Wanken geraten ist

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Im Land des Hechelns. In Japan tragen Haustiere neuerdings Ventilatoren auf dem Rücken, um den schwülen Sommer zu überstehen. Eine coole Idee, die auch Menschen nützt. Zum Artikel