Brasiliens Fußball-Idol Pelé ist tot. Edson Arantes do Nascimento, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, starb im Alter von 82 Jahren an Krebs. Er gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Er bestritt 92 Länderspiele und gewann mit der brasilianischen Nationalmannschaft drei WM-Titel. Zum Artikel

Italien schränkt Arbeit ziviler Seenotretter deutlich ein. Hohe Geldstrafen, Konfiszierung von Schiffen: Die rechte Meloni-Regierung in Rom hat ein Dekret erlassen, das den Einsatz von Hilfsorganisationen auf dem Mittelmeer sehr erschwert. Zum Artikel

Vielen Kliniken in Deutschland droht die Insolvenz. Laut einer aktuellen Studie rechnen nur noch sechs Prozent der Krankenhäuser im kommenden Jahr mit schwarzen Zahlen. Besonders die großen Häuser mit mehr als 600 Betten stufen ihre Situation als negativ ein. 10 bis 20 Prozent der Kliniken stehen vor dem Aus. Zum Artikel

Modedesignerin Vivienne Westwood gestorben. Schrille Outfits und provokante Sprüche auf T-Shirts: Die Britin machte Punk salonfähig. Jetzt ist sie im Alter von 81 Jahren gestorben. Sie hinterlässt ihren Ehemann und zwei Söhne, den Fotografen Ben Westwood und Joseph Corré, den Gründer der Dessous-Firma Agent Provocateur. Zum Artikel

Granerud gewinnt Auftakt der Vierschanzentournee. In Oberstdorf setzt sich der Norweger beeindruckend vor den Polen Piotr Zyla und Dawid Kubacki durch. Bester deutscher Skispringer ist Karl Geiger auf Platz vier. Zum Artikel

Ökonomen fordern Finanzierung der Gaspreisbremse durch höhere Steuern. Einig sind sich der ehemalige Präsident des Ifo-Instituts Hans-Werner Sinn und Wirtschaftswissenschaftler Jens Südekum in ihrer Kritik an der Gaspreisbremse der Bundesregierung. Anders bei der Inflation. Während Sinn vor Jahren hoher Preissteigerungen warnt, rechnet Südekum damit, dass sich die Teuerung wieder normalisieren wird. Zum Streitgespräch (SZ Plus)

Nato-Generalsekretär fordert mehr Waffenlieferungen an die Ukraine. Nach Einschätzung von Jens Stoltenberg müsse Russlands Präsident Putin davon überzeugt werden, dass er sein Ziel, die Kontrolle über die Ukraine zu übernehmen, nicht erreichen werde. Zum Liveblog zum Krieg

