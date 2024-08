Dutzende jüdische Siedler stürmen Dorf im Westjordanland. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wird bei dem Angriff ein Mann getötet. Außerdem stecken die Angreifer zahlreiche Autos und Häuser in Brand. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

Erneut Sabotageverdacht an Bundeswehrstandort in NRW. Das Gesundheitsamt warnt nach der Entdeckung eines durchschnittenen Zaunes an einem Trinkwasser-Hochbehälter in Mechernich davor, das Wasser zu nutzen. Betroffen von der Warnung seien 10 000 Menschen, inklusive dem Bundeswehr-Standort Mechernich, heißt es von den Behörden. Zum Artikel

Thailands Repräsentantenhaus wählt eine neue Regierungschefin. Nach der Absetzung des thailändischen Ministerpräsidenten Srettha Thavisin durch das Verfassungsgericht sucht das Königreich einen Nachfolger. Die Regierungspartei Pheu Thai hat sich auf Paetongtarn Shinawatra geeinigt, die 37 Jahre alte Tochter des früheren Regierungschefs und immer noch einflussreichen Strippenziehers Thaksin Shinawatra. Die Wahl soll bereits am Freitag erfolgen. Zum Artikel

Bayer holt juristischen Zwischensieg im Streit um Glyphosat. Der Unkrautvernichter sei verantwortlich für seine Krebserkrankung, hatte ein Mann geklagt. Ein US-Gericht folgt ihm nicht. Das Urteil ist eine weitere Etappe im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter. Zum Artikel

Ukraine: Angehörige suchen verschwundene Soldaten. Zehntausende ukrainische Soldaten werden seit Beginn des Krieges vermisst. Angehörige suchen verzweifelt nach ihren Vätern, Brüdern und Ehemännern. Die meisten von ihnen sind gefallen, einige aber möglicherweise in russischer Gefangenschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Baden-Württemberg: Kampf gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Kürzlich wurde das Virus bei einem toten Wildschwein im Rhein-Neckar-Kreis das erste Mal nachgewiesen. Seitdem wird einiges unternommen, um die Ausbreitung einzudämmen. Denn infiziert das Virus ein Mastschwein, muss der Landwirt den gesamten Bestand schlachten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen