Kardinäle stellen Weichen für Papstwahl. Am Tag nach dem Tod von Franziskus zeichnen sich die weiteren Stationen des Übergangs zu einem neuen Oberhaupt der katholischen Kirche ab. Voraussichtlich am Mittwoch soll der Leichnam des Verstorbenen in den Petersdom überführt werden, damit sich Gläubige von Franziskus verabschieden können. Zum Artikel

Vorbereitungen laufen: Was nach dem Tod des Papstes passiert (SZ Plus)

Vatikan: Franziskus starb an den Folgen eines Schlaganfalls. Der Papst habe den Schlaganfall kurz vor seinem Tod erlitten und sei am frühen Morgen ins Koma gefallen. In seinem Testament äußert Franziskus nur einen Wunsch: Seine sterblichen Überreste sollen in der Basilika Santa Maria Maggiore ruhen - seiner Lieblingskirche in Rom. Zum Artikel

Heimatland von Franziskus: Wie Argentinien um den Papst trauert (SZ Plus)

Der „Unvollendete“ und der „Bürgerkrieg“. Erst vor einigen Wochen hat Vatikan-Experte Marco Politi eine Franziskus-Biografie veröffentlicht. Er stellt fest: Die Kirche ist ähnlich polarisiert wie die Gesellschaft. Und: Der Kampf zwischen den Lagern werde sich in der „Schlacht des nächsten Konklaves“ entscheiden. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute außerdem noch wichtig ist

Harvard wehrt sich mit Klage gegen US-Regierung. Die Elite-Universität lehnt es ab, sich weitreichenden Forderungen der Regierung zu unterwerfen, und versucht, eingefrorene Gelder ausgezahlt zu bekommen. US-Präsident Trump kritisiert den Supreme Court wegen einer Entscheidung zu Abschiebungen. Zum Liveblog

Israelischer Spionagechef erhebt schwere Vorwürfe gegen Netanjahu. Der Ministerpräsident soll den Geheimdienst aufgefordert haben, politische Gegner auszuspionieren. Das geht hervor aus einer eidesstattlichen Erklärung von Ronen Bar, Leiter des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet. Netanjahus Büro teilt mit, die Erklärung sei voller Lügen. Zum Liveblog

Selenskij kündigt neue Verhandlungsrunde in London an. Unterhändler aus den USA, der Ukraine, Großbritannien und Frankreich treffen sich am Mittwoch zu Beratungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs. Der ukrainische Präsident wiederholt zudem sein Angebot zu einem gegenseitigen Verzicht auf Schläge gegen zivile Einrichtungen. Kremlchef Putin schlägt direkte Gespräche mit Kiew vor. Zum Liveblog

Russland gehen die Polizisten aus. Im ganzen Land fehlt es an Sicherheitsbeamten und Gefängnispersonal, vor allem in den abgelegeneren Regionen. Das Problem ist nicht neu, der Krieg hat es aber vergrößert und kaum einer spricht darüber. Eine gefährliche Situation - für Häftlinge wie für Menschen, die dringend Hilfe bräuchten. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Autobauer in China unter Druck. Preisdruck, Tempo, Technik: Die chinesischen Hersteller geben den Takt vor, die Konkurrenz muss sich plötzlich anpassen. In dieser Woche findet die Automesse in Shanghai statt - da wird sich zeigen, ob VW und die anderen hiesigen Konzerne die Transformation schaffen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: Behörde will Tierhalteverbote für Inhaber und Leiter von Bayerns größtem Milchviehbetrieb. Nach neuerlichen schweren Vorwürfen gehen die Kontrolleure nun massiv gegen Vater und Sohn vor. Sie werden für mutmaßliche Tierquälereien auf ihrem Hof in Bad Grönenbach im Allgäu verantwortlich gemacht. Der Tierschützer Friedrich Mülln, dessen Organisation die Missstände aufgedeckt hat, spricht von einem „starken Signal“. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen