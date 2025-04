Sein letzter Besucher war J. D. Vance. Franziskus gewährt dem US-Vizepräsidenten noch am Ostersonntag eine Audienz – eine Begegnung voller Symbolik und Gegensätze. Mittags zeigt er sich zur Freude der Gläubigen auf dem Petersplatz. Die Stunden des Papstes vor seinem Tod. Zum Artikel (SZ Plus)

Ein Leben für den heiligen Stuhl. Jorge Mario Bergoglio war der Kardinal der Armen in den Suppenküchen Argentiniens. Als Papst Franziskus suchte er die Nähe der Menschen und brach Konventionen in Rom. Sein Pontifikat in Bildern. Zum Artikel (SZ Plus)

Was am Wochenende wichtig war

Hegseth soll Militärpläne in weiterem Chat verbreitet haben. Der US-Verteidigungsminister hat womöglich geheime Details über den Angriff gegen die Huthi-Miliz in Jemen noch in einer zweiten Signal-Chatgruppe verschickt – über sein privates Handy. In dieser Gruppe waren wohl auch seine Ehefrau und sein Bruder Mitglied. Die Demokraten fordern Hegseths Rücktritt. Zum Artikel

Feuerpause im Ukraine-Krieg hält nicht. 30 Stunden lang über Ostern die Waffen ruhen zu lassen – das hatte Russland kurzfristig angekündigt. Doch nach Angaben beider Kriegsparteien ist dieses Ansinnen oft gebrochen worden. Und am Ostermontag hat die Feuerpause ein endgültiges Ende gefunden. Zum Artikel (SZ Plus)

Leverkusen verspielt die Meisterschaft. Nach einem 1:1 gegen St. Pauli hat Bayer nur noch rechnerisch eine Chance auf die Titelverteidigung, der Rückstand auf den FC Bayern ist auf acht Punkte gewachsen. Die Werkself beschäftigt ohnehin längst die nähere Zukunft: Nationalspieler Tah verkündet seinen Abschied offiziell, die Blicke richten sich auf Trainer Alonso und Jungstar Wirtz. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Löwenvater ist tot. Werner Lorant war eine Ikone der Bundesliga der Neunzigerjahre und der letzte Trainer, der den TSV 1860 München zu Erfolgen führte. Er war berühmt für seine Härte und seine Schimpftiraden, aber für seine Spieler immer mehr als das – auch dann, als er nicht mehr aktiv war. Zum Nachruf (SZ Plus)

Zverev gewinnt die BMW Open. Im Finale des Münchner ATP-Tennisturniers zeigt der Deutsche seine beste Leistung der Woche. Für den Sieg, mit dem er wieder auf Platz zwei der Weltrangliste vorrückt, braucht er nur 71 Minuten. Danach erinnert er an seine „schweren Monate“ zuletzt und verspricht, noch mindestens zehn Jahre zu spielen. Zum Artikel

