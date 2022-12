SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Laurenz Gehrke

Was heute wichtig ist

Emeritierter Papst Benedikt: Keine Krankenhauseinweisung geplant. Benedikt sei "sehr krank" heißt es aus dem Vatikan. Gläubige weltweit beten für den 95-Jährigen. Eine Einweisung ins Krankenhaus wolle Benedikt aber nicht. Zum Artikel

So hat Marokko möglicherweise EU-Abgeordnete bestochen. Eva Kaili ist das Gesicht von "Katar-Gate". Doch die zweite Spur des Korruptionsskandals führt nach Marokko. Wenn die Luxus-Urlaube vom Königreich bezahlt wurden, könnte das für die Glaubwürdigkeit des Europaparlaments noch gefährlicher werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Abhöraffäre in Griechenland zieht weitere Kreise. Der Skandal um die Überwachung von Oppositionspolitikern, von investigativen Journalisten und sogar von einem griechischem Europaabgeordneten der Regierungspartei weitet sich aus. Premier Mitsotakis will aber von keiner Abhöraktion etwas gewusst haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Ein enttäuschendes Jahr für das Klima. Mit großen Klimaplänen startet die Bundesregierung in das Jahr 2022. Dann kommen: Krieg, Energiekrise, die schlimmste Dürre seit 500 Jahren. Außerdem: die Klimakleber und "Ende Gelände". Ein Rückblick. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Alles zum Krieg in der Ukraine und zur Energiekrise

Selenskij: "Niemand im Westen hat noch Angst vor Russland". Der Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg stärke die Einigkeit der EU, so der Präsident. Laut Außenminister Lawrow will Russland ukrainischen Waffen-Nachschub blockieren. 14,5 Millionen Ukrainer haben laut der UN bereits ihre Heimat verlassen. Zum Liveblog

Wissenschaft in Russland: "Militärkommissare durchkämmen die Universitäten". Mittlerweile schweigen viele russische Wissenschaftler zum Krieg. Sie wollen nicht eingezogen oder verhaftet werden. Die Folgen der "Militäroperation" treffen sie trotzdem. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Mit der Gießkanne gegen die Krise. Besserverdiener mit Pellet-Heizung bekommen einen Energiezuschuss - den sie in der Regel nicht brauchen. Der Staat kennt seine Bürger zu wenig, um Hilfen gezielt verteilen zu können. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zur Energiekrise: RWE schließt Liefervertrag für amerikanisches Flüssigerdgas ab

