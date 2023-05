Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Palmer tritt bei den Grünen aus. Der Tübinger Oberbürgermeister zieht Konsequenzen aus einem Eklat um die Verwendung eines rassistischen Begriffs und einen Judenstern-Vergleich. Der Austritt gilt nach Angaben des baden-württembergischen Landesverbands "unmittelbar". Palmer kündigt an, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen. Zum Artikel

US-Finanzministerin warnt vor Zahlungsausfall schon im Juni. In den USA legt das Parlament eine Schuldenobergrenze fest und bestimmt, wie viel Geld sich der Staat leihen darf. Diese Grenze ist nun bald erreicht. Um sie anzuheben, braucht Präsident Biden die Stimmen der Republikaner. Doch die fordern Kürzungen bei Investitionen in den Klimaschutz und anderen Staatsausgaben. Zum Artikel

Forscher: Junge türkische Generation in Deutschland fühlt sich ausgegrenzt. 1,5, Millionen Türkinnen und Türken dürfen in Deutschland schon jetzt mitentscheiden, ob Präsident Erdoğan in Ankara an der Macht bleibt. Wie sie sich entscheiden, hängt auch davon ab, wie sehr sie sich in Deutschland heimisch fühlen, sagt der Integrationsexperte Hacı-Halil Uslucan. Seit 2010 sinke "unter türkeistämmigen Menschen der Anteil derer, die sich Deutschland heimatlich verbunden fühlen". Und genau um diese Menschen wirbt Erdogan. Zum Interview

Demonstrationen am 1. Mai ohne größere Zwischenfälle. Etwa 12 000 Menschen demonstrieren nach Polizeiangaben am Tag der Arbeit in Berlin. In früheren Jahren gab es dabei Gewaltausbrüche vor allem von linksautonomen Randalierern. Die Polizei hatte insgesamt 6300 Einsatzkräfte eingeplant. Doch sowohl in Berlin als auch in Städten wie Stuttgart und Gera verläuft der Tag der Arbeit verhältnismäßig ruhig. Zum Artikel

Folgen der Inflation treffen Großbritannien stärker als vergleichbare Volkswirtschaften. Anders als in Deutschland und Frankreich ist die Inflationsrate im Vereinigten Königreich immer noch zweistellig - laut neuesten Zahlen liegt sie bei 10,1 Prozent. Vor allem Kosten für Lebensmittel sind neben jenen für Strom und Gas die stärksten Preistreiber. Die Bank of England mahnt Firmen und Gewerkschaften, sich mit Preissteigerungen und Lohnforderungen zu mäßigen. Die Sorge vor einer Lohn-Preis-Spirale wie in den Siebzigern ist groß. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

USA: Seit Dezember 20 000 Russen bei Bachmut gefallen. Bei etwa der Hälfte von ihnen handle es sich um Soldaten der Söldnertruppe Wagner, schätzen US-Geheimdienste. Die meisten dieser Söldner seien russische Strafgefangene gewesen, die ohne ausreichende Ausbildung in den Kampf um die ostukrainische Stadt geschickt worden seien. Zum Liveblog

Kiew und Moskau verstärken Vorbereitungen für Offensive im Süden. Die Ukraine versucht mit gezielten Angriffen Infrastrukturobjekte und Kommandopunkte der russischen Kräfte zu zerstören. Das Gleiche versucht das russische Militär, das auf Hunderten Kilometern schwer zu überwindende Verteidigungslinien angelegt hat. Zum Artikel