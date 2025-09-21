Großbritannien, Kanada und Australien beschließen Anerkennung Palästinas als Staat. Die Hoffnung auf eine Zweistaatenlösung müsse aufrechterhalten werden, erklärt der britische Premier Starmer. Sein kanadischer Kollege kritisiert die israelische Regierung. Diese arbeite systematisch daran, die Entstehung eines palästinensischen Staates zu verhindern. Zum Liveblog

Evelyn Palla soll neue Bahnchefin werden. Die Südtirolerin wird aller Voraussicht nach die erste Frau an der Spitze des Staatskonzerns. Sie soll die Nachfolge von Richard Lutz antreten und die Bahn aus der Krise holen. Sie ist seit 2019 bei der Bahn und hat bei DB Regio bereits bewiesen, dass sie sanieren kann. Viele Bahn-Mitarbeiter betrachten Palla als „eine von ihnen“. Zum Artikel

MEINUNG Deutsche Bahn: Palla ist die richtige Frau zur richtigen Zeit (SZ Plus)

Türkische CHP wählt Parteichef Özel wieder. Doch dem Chef der säkularen Partei droht ein Ermittlungsverfahren. Özel soll Präsident Erdoğan beleidigt haben, indem er die Verhaftung des CHP-Präsidentschaftskandidaten İmamoğlu einen „Putsch“ nannte und Erdoğan einen Putschisten. Zum Artikel

Am Boden, aber nicht zerstört: Leo Neugebauer nach dem abschließenden 1500-Meter-Lauf, in dem er sich in persönlicher Bestzeit die Goldmedaille sicherte. (Foto: David J. Phillip/AP)

Leo Neugebauer wird Zehnkampf-Weltmeister. Nach einem starken zweiten Zehnkampf-Tag holt der Deutsche den Titel bei der WM in Tokio. Es ist die knappste Zehnkampf-Entscheidung der WM-Geschichte. Niklas Kaul, der Weltmeister von 2019, schafft es auf Rang vier. Zum Artikel (SZ Plus)

Kane trifft gegen Hoffenheim mal wieder mehrfach. Sozialer Superstar, Leader, Gesamtkunstwerk: Der britische Stürmer schießt beim 4:1-Auswärtssieg der Münchner gleich drei Tore – und ist auf dem besten Weg, eine historische Bayern-Figur zu werden. Sein Verein verteidigt den Platz an der Tabellenspitze. Zum Artikel (SZ Plus)

Ein Eurofighter (unten) und ein russisches Flugzeug fliegen über der Ostsee. (Archivbild) (Foto: Deutsche Luftwaffe/dpa)

Russischer Aufklärer über der Ostsee - Nato alarmiert zwei „Eurofighter“. Kurz nachdem russische Kampfjets den estnischen Luftraum verletzt haben, fliegt eine russische Militärmaschine ohne Funksignal und Flugplan über der Ostsee. Die deutsche Luftwaffe schickt Abfangjäger vom Fliegerhorst Rostock-Laage. Zum Liveblog

MEINUNG Die Verletzung des estnischen Luftraums war kein Versehen. Russlands Präsident Putin schlägt nie aus heiterem Himmel zu, er zieht die Schlinge langsam enger – und Europa bibbert vor Angst. Der Westen hat nichts gelernt. Zum Gastbeitrag (SZ Plus)

Hybrider Krieg im Baltikum: Estlands Ruf an die Partner als Zeichen der Stärke (SZ Plus)

