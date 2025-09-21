Was heute wichtig war
Großbritannien, Kanada und Australien beschließen Anerkennung Palästinas als Staat. Die Hoffnung auf eine Zweistaatenlösung müsse aufrechterhalten werden, erklärt der britische Premier Starmer. Sein kanadischer Kollege kritisiert die israelische Regierung. Diese arbeite systematisch daran, die Entstehung eines palästinensischen Staates zu verhindern.
Evelyn Palla soll neue Bahnchefin werden. Die Südtirolerin wird aller Voraussicht nach die erste Frau an der Spitze des Staatskonzerns. Sie soll die Nachfolge von Richard Lutz antreten und die Bahn aus der Krise holen. Sie ist seit 2019 bei der Bahn und hat bei DB Regio bereits bewiesen, dass sie sanieren kann. Viele Bahn-Mitarbeiter betrachten Palla als „eine von ihnen".
Türkische CHP wählt Parteichef Özel wieder. Doch dem Chef der säkularen Partei droht ein Ermittlungsverfahren. Özel soll Präsident Erdoğan beleidigt haben, indem er die Verhaftung des CHP-Präsidentschaftskandidaten İmamoğlu einen „Putsch" nannte und Erdoğan einen Putschisten.
Leo Neugebauer wird Zehnkampf-Weltmeister. Nach einem starken zweiten Zehnkampf-Tag holt der Deutsche den Titel bei der WM in Tokio. Es ist die knappste Zehnkampf-Entscheidung der WM-Geschichte. Niklas Kaul, der Weltmeister von 2019, schafft es auf Rang vier.
Kane trifft gegen Hoffenheim mal wieder mehrfach. Sozialer Superstar, Leader, Gesamtkunstwerk: Der britische Stürmer schießt beim 4:1-Auswärtssieg der Münchner gleich drei Tore – und ist auf dem besten Weg, eine historische Bayern-Figur zu werden. Sein Verein verteidigt den Platz an der Tabellenspitze.
Alles zur russischen Bedrohung
Russischer Aufklärer über der Ostsee - Nato alarmiert zwei „Eurofighter". Kurz nachdem russische Kampfjets den estnischen Luftraum verletzt haben, fliegt eine russische Militärmaschine ohne Funksignal und Flugplan über der Ostsee. Die deutsche Luftwaffe schickt Abfangjäger vom Fliegerhorst Rostock-Laage.
MEINUNG Die Verletzung des estnischen Luftraums war kein Versehen. Russlands Präsident Putin schlägt nie aus heiterem Himmel zu, er zieht die Schlinge langsam enger – und Europa bibbert vor Angst. Der Westen hat nichts gelernt.
