Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

"Im Westen nichts Neues" gewinnt vier Oscars. Die deutsche Netflix-Produktion wird als "Bester internationaler Film" ausgezeichnet sowie für die "Beste Kamera", das "Beste Szenenbild" und die "Beste Filmmusik". Nur "Everything Everywhere All at Once" schneidet mit sieben Preisen besser ab, darunter in der Hauptkategorie als "Bester Film". Alle Sieger und Siegerinnen im Überblick. Zum Artikel

Ungewöhnliche Winterdürre stellt Europa vor Probleme. In vielen Ländern Südeuropas, aber auch in Irland und Großbritannien ist es viel zu trocken. In Frankreich hat es in diesem Winter so wenig geregnet wie seit 1959 nicht mehr. Der Schneemangel in den Alpen sorgt zudem für schwierige Bedingungen für die wärmeren Monate. Niedrige Pegelstände und Wasserknappheit in tieferen Lagen könnten die Folgen sein. Klimaforscher warnen vor der nächsten Dürre. Zum Artikel (SZ Plus)

Lauterbach verspricht Hilfen für Impfgeschädigte. Der Bundesgesundheitsminister kündigt ein Programm an, bei dem die Folgen von Long Covid und Post Vac untersucht werden. Auch die Versorgung der Betroffenen will er verbessern. Zum Artikel

Viele Fragen bei Ermittlungen zur Sabotage an Nord-Stream-Pipelines. Das Sprengkommando, das Röhren von Nord Stream 1 und 2 zerstört hat, könnte womöglich aus der Ukraine kommen. Doch eine Beteiligung von Ukrainern ist längst nicht erwiesen und der ukrainische Staat weist jede Verantwortung von sich. Noch immer ist unklar, wie viele Menschen an dem Sabotageakt beteiligt waren, wie der Sprengstoff gezündet wurde und warum eine Röhre unversehrt blieb. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Finanzforscher Schularick warnt vor Gefahren durch US-Bankenpleite. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA drohen an den Finanzmärkten Turbulenzen bis hin zu einer Krise. "Im Finanzsystem entstehen wegen der steigenden Zinsen enorme Verluste, vor allem bei lang laufenden Anleihen und Immobilienkrediten", sagt Moritz Schularick, der kommende Präsident des Instituts für Weltwirtschaft. Brenzlig wird es, wenn Kunden ihr Geld kurzfristig abziehen können. Er sieht die Zentralbanken gefragt. Zum Interview (SZ Plus)

Zehn Jahre im Amt: Papst Franziskus feiert Jubiläum. Jorge Mario Bergoglio wurde zum Amtsantritt als Reformer aus dem globalen Süden gefeiert. Es sah so aus, als würde dieser Papst die Kirche demokratisieren. Das war in vielerlei Hinsicht ein Missverständnis. In Weltthemen gibt sich Franziskus progressiv, in der Lehre ist er jedoch mindestens so konservativ wie seine Vorgänger. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung will trotz Verbotsbescheids bei Facebook bleiben. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber untersagt der Bundesregierung den Weiterbetrieb ihrer Fanseite. Die Daten der Nutzer seien in dem Netzwerk nicht sicher. Eine Woche lang hat die Regierung noch Zeit, um der Aufforderung nachzukommen und die Seite zu löschen oder gegen Kelbers Bescheid zu klagen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: