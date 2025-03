Macron und Starmer schlagen einmonatige Waffenruhe für Krieg in der Ukraine vor. Um Raum für diplomatische Lösungen zu schaffen, sieht der Plan als erste Deeskalationsmaßnahme eine „Waffenruhe in der Luft, auf See und im Bereich der Energieinfrastruktur“ vor. Die Kämpfe an der Front in der Ostukraine wären davon offenbar zunächst nicht betroffen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagt, Europa müsse dringend aufrüsten. Zum Liveblog

Das politische Moskau muss sich neu sortieren. Der Rauswurf Selenskijs aus dem Weißen Haus kam auch für Russland überraschend. Der Kreml hält sich mit einer Reaktion bislang zurück – Propagandisten aber greifen nun Europa massiv an. Zum Artikel (SZ Plus)

SPD in Hamburg kann sich aussuchen, mit wem sie regiert. Hamburgs alter Bürgermeister Tschentscher wird aller Voraussicht nach auch der neue sein. Seine „Priorität“ sei eine Fortsetzung der Koalition mit den Grünen, sagt der Sieger der Bürgerschaftswahl. Er wolle aber auch mit der CDU sprechen. Diese zieht an den Grünen vorbei auf Platz zwei und behauptet, Hamburg hätte einen „Richtungswechsel gewählt“. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Hamburg: Gegen diese SPD hat die CDU keine Chance (SZ Plus)

„Anora“ gewinnt Oscar für den besten Film. Die US-Filmakademie zeichnet die Tragikomödie mit Mikey Madison in der Rolle einer Sexarbeiterin aus. Die 25-Jährige bekommt den Preis für die beste Hauptdarstellerin. Adrien Brody wird als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als jüdischer Architekt im Emigranten-Drama „Der Brutalist“ geehrt. Der deutsche Künstler Gerd Nefzer erhält einen Oscar für die visuellen Effekte in „Dune: Part Two“. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen